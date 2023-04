Helemaal officieel: Volkswagen ID.7 met 700 km range [station en GTX komen ook!]

De Volkswagen ID.7 is de nieuwe Passat. Of moeten we zeggen de nieuwe Phaeton?

Het leek er niet op dat de Passat ooit uit het Volkswagen-gamma zou verdwijnen, maar toch is dat gebeurd. De sedan, althans. Voor de zakelijke rijders die een sedan wensen (of iets wat er op lijkt) heeft Volkswagen nu een alternatief: de langverwachte ID.7.

ID. Aero

De ID.7 is de productieversie van de ID. Aero, die weer voortborduurde op de ID. Vizzion. Die dateert uit 2018, dus we weten al geruime tijd dat deze auto eraan zat te komen. De Volkswagen ID.7 was vorige week al gelekt, maar nu is de auto eindelijk helemaal officieel.

Serieuze slee

Laten we even beginnen met de afmetingen: de ID.7 is een serieuze slee. Met een lengte van 4,96 meter zit de ID.7 dichter bij een Phaeton dan bij een Passat. Sterker nog: de wielbasis is groter dan die van een Phaeton. Die bedraagt maar liefst 3 meter. Aan binnenruimte geen gebrek dus.

Hoog

Voor een auto die moet doorgaan voor een sedan is de ID.7 behoorlijk hoog (1,54 meter). Dat heeft natuurlijk een reden, maar de proporties zijn hierdoor een beetje eigenaardig. Recht van achteren is het bijna alsof je naar een ID.5 kijkt.

Nieuwe elektromotor

Enfin, we beperken ons verder even tot de objectieve zaken. De ID.7 krijgt de gloednieuwe elektromotor, waar we vorige week al over schreven. Deze is goed voor 286 pk en drijft de achterwielen aan. Het exacte koppel vermeldt Volkswagen nog niet, maar dit zal iets in de richting van 550 Nm zijn.

Accupakket

De voorlopige instapversie (de ID.7 Pro) heeft het bekende 77 kWh-accupakket, wat goed is voor een range van 615 km. Daarmee komt de ID.7 een stuk verder dan de ID.4 of ID.5 met hetzelfde accupakket. Dat heeft deels te maken met de gunstige stroomlijn: de Cw-waarde bedraagt slechts 0,23. Daarnaast is de nieuwe elektromotor efficiënter.

700 kilometer

Omdat de ID.7 het vlaggenschip is introduceert Volkswagen ook een extra groot accupakket. De ID.7 Pro S heeft een capaciteit van 86 kWh en maakt een actieradius van maar liefst 700 kilometer mogelijk. Dat cijfer is nog niet officieel, maar in die richting moeten we dus denken. Snelladen kan in de ID.7 Pro met 170 kW en in de ID.7 Pro S met 200 kW.

Knappe prestatie

Als de WLTP-range inderdaad op 700 km uitkomt zou dat een knappe prestatie zijn. Daarmee moet de ID.7 alleen de Mercedes EQS en de Lucid Air voor zich dulden. Auto’s die A) veel duurder zijn en B) een accupakket van meer dan 100 kWh nodig hebben om deze range te halen.

Gemakken

Volkswagen positioneert de ID.7 als luxe limousine, dus je bent van alle gemakken voorzien in deze auto (al dan niet optioneel). Zo zijn er stoelen met ‘seat climate control’, waarmee de verwarming, koeling en ventilatie van je zetel automatisch wordt geregeld. Daarnaast is er een uitgebreide massagefunctie. Ook bijzonder: er is een ‘Dry Boost’-functie, handig voor als je vaak met klamme bips rondreist.

Slimme foefjes

De ID.7 krijgt optioneel ook een slim aircosysteem. Dit betekent bijvoorbeeld dat de auto al gaat koelen of verwarmen als je aan komt lopen. Ook kan de lucht heel gericht verspreid worden via slimme ventilatieopeningen. Nog een slim foefje is het panoramadak, dat op commando wel of niet licht door laat. Dit hebben we vaker gezien op premium auto’s, maar op een Volkswagen is dit nieuw.

Meer uitvoeringen

Hier blijft het niet bij, want Volkswagen bevestigt meteen eventjes twee toffe uitvoeringen. In eerste instantie komt er een GTX, een extra dikke versie met sportieve aankleding en krachtigere motor. Inderdaad, net zoals bij de ID.4 GTX het geval is.

Maar er is meer! Volkswagen bevestigt meteen de komst van een stationwagon-versie van de ID7. Dat is goed nieuws, want elektrische stationwagens zijn nog steeds heel dun gezaaid. Zoals @wouter laatst al aantoonde in de Hyundai Ioniq 6-rijtest is een lagere auto zoveel gunstiger voor het verbruik, dat een crossover gewoon zonde van de energie is.

Wij hopen uiteraard dan ook op een combinatie van die twee: een ID.7 GTX Variant klinkt ons als muziek in de oren!

Prijs

Uitgebreide technische gegevens deelt Volkswagen nog niet en de prijs is natuurlijk ook nog even een vraagteken. We mogen de auto aankomende herfst in Nederland verwachten, dus tegen die tijd weten we meer. Gezien het formaat, de specificaties en de positionering zal het vermoedelijk geen koopje worden. Maar je krijgt er dus wel wat voor terug.