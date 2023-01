ID. Buzz GTX krijgt de meeste power van alle ID-modellen

De Volkswagen ID. Buzz GTX wordt een hele vlotte buzz.

Opel kwam ooit in een gekke bui met de Zafira OPC, maar dit idee kreeg weinig navolging. Een Touran GTI is er dus nooit geweest. Die gaat er nooit meer komen ook, want het is binnenkort einde verhaal voor de Touran. Die wordt opgevolgd door de ID. Buzz. Daar komt wél een snelle versie van.

In navolging van de ID.4 GTX en ID.5 GTX komt er ook een ID. Buzz GTX, zoals we in augustus al schreven. Een ID.3 GTX zit trouwens ook nog in de pijplijn, dus het lijkt er op dat álle elektrische modellen een GTX-versie krijgen.

Inmiddels kun we iets meer vertellen over de ID. Buzz GTX. Kai Grünitz (de R&D-baas van Volkswagen) heeft namelijk al een tipje van de sluier opgelicht. Hij verklapt dat de ID. Buzz een vermogen van 250 kW krijgt. Dat komt neer op 340 pk. Niet verkeerd voor een busje!

Hiermee krijgt de ID. Buzz meer vermogen dan de ID.4 en ID.5 GTX, die slechts 299 pk hebben. En de ID. Buzz heeft zeker meer vermogen dan de Touran en Caddy ooit geleverd hebben.

Sportief zal de ID. Buzz GTX niet worden, maar het wordt dus wel een lekker vlotte bus. Qua uiterlijk zal de GTX waarschijnlijk niet veel afwijken, want de ID.4 en ID.5 GTX hebben ook weinig onderscheidende kenmerken. Grünitz heeft het alleen over nieuwe kleurtjes en een aangepast interieur.

Naast de ID. Buzz GTX zit er ook nog een ID. Buzz met lange wielbasis in de pijplijn. Die zal 25 cm langer zijn en een derde zitrij krijgen. Dat ontbrak er nog aan bij de korte ID. Buzz.

Zowel de ID. Buzz GTX als de ID. Buzz met lange wielbasis kunnen we dit jaar verwelkomen. Koopjes zullen het niet worden, want de normale ID. Buzz kost al minstens 70 mille. Dan weet je dat alvast.