CDA Verkiezingsprogramma: Rekeningrijden niet op het platteland

Sorry, wat zegt u? Jazeker we hebben weer een nieuw concept verkiezingsprogramma, vandaag van het CDA

Heerlijk zo op de maandagmiddag. Het concept verkiezingsprogramma van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 is vandaag gepresenteerd. Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe vaak daarin het woord auto en rekeningrijden voor komt.

Wat wil het CDA met de auto?

In het concept verkiezingsprogramma (zelf noemen ze het ‘ontwerp verkiezingsprogramma’) komt 9 keer het woord auto voor en 1 keer het woord rekeningrijden. Maar die ene keer maakt wel impact. Want we hebben allemaal het vermoeden dat Rekeningrijden of ‘betalen naar gebruik’ er aan komt over een aantal jaren. Het CDA steekt nu een stok tussen de spaken van de fiets door te roepen dat ze dit niet landelijk wenst in te voeren, maar juist regio’s daarvan wil uitsluiten.

Zoals in het concept verkiezingsprogramma te lezen valt

Wie op het platteland woont heeft minder alternatieven voor de auto dan

iemand in de stad. We zijn daarom tegenstander van rekeningrijden op het platteland. CDA Ontwerp verkiezingsprogramma 2023

Je zou het populistisch kunnen noemen en dat doen we bij deze. Maar dit is natuurlijk ook nog eens faliekante onzin. Als dit systeem in plaats komt van motorrijtuigenbelasting dan had het CDA daar nu ook al voor kunnen strijden, waarom wachten op Rekeningrijden om onderscheid te maken tussen Randstad verkeer en plattelandsverkeer. Ondoordacht is een term die bij mij naar boven komt. Borrelpraat is een tweede…

Wie er volgens het CDA wel moet gaan betalen voor het gebruik van onze wegen? Mensen ‘van buiten Nederland”. Hen wil de CDA door middel van een E-vignet (zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk) een bijdrage gaan vragen voor het rijden op het Nederlandse wegennet. Op zich wel fair lijkt ons. Want al die witte kentekenplaten die jaarrond in NL rondrijden doen natuurlijk effectief gewoon aan motorrijtuigenbelasting-ontduiking.

Heeft het CDA nog meer auto-punten?

Nou we konden niet helemaal wijs worden uit onderstaand citaat in het programma

Door een onhandige belastingmaatregel verdwijnen tweedehands elektrische auto’s nu naar het buitenland. Dit passen we aan, zodat die auto’s ook voor Nederlandse particulieren betaalbaar zijn. CDA ontwerpprogramma doet zijn best om borrelpraatniveau te halen

Uhh, sorry? Wat bedoelen ze daar mee? Het zou natuurlijk kunnen dat ze het over BPM vrijstelling hebben, maar dat afschaffen maakt auto’s niet goedkoper voor Nederlandse particulieren. Hetzelfde voor MRB-vrijstelling. Wie het weet mag het zeggen.

