Volkswagen ID.7 GTX: meer vermogen, zelfde range?

De ID.7 GTX komt eraan en Volkswagen ligt alvast een tipje van de sluiter op.

Een kleine maand geleden konden we kennis maken met een hele belangrijke nieuwe Volkswagen: de ID.7. Dit is namelijk de auto die de Passat moet doen vergeten. Nu leek het er sowieso op dat deze auto al een beetje vergeten was, want de verkoopcijfers zijn de laatste jaren dramatisch gedaald.

Van de Passat is al een tijdje geen sportieve variant meer geweest, maar van de ID.7 komt nu wel een sportieve variant (of iets wat erop lijkt). Zoals we meteen bij de introductie al konden melden zit er ook een ID.7 GTX in de pijplijn.

Volkswagen ligt nu alvast een tipje van de sluier op. In plaats van één elektromotor op de achteras krijgt de ID.7 GTX twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Tot dusver geen verrassingen.

Wat wel opmerkelijk is: Volkswagen spreekt over “een range tot wel 700 km” voor de nieuwe topversie. Dat zou beteken dat de ID.7 GTX dezelfde range krijgt als de minder krachtige ID.7 Pro S. Je zou verwachten dat je wat consessies zou moeten doen qua actieradius.

Volkswagen zegt nog niks over de accu, maar om deze range te halen moet de ID.7 GTX sowieso het grootste accupakket krijgen. Dat is dus het nieuwe 86 kWh-accupakket, wat debuteerde in de ID.7 Pro S.

Net als de Golf GTI en de ID.4 GTX krijgt de ID.7 GTX ‘Vehicle Dynamics Manager’-software mee. Dit centrale systeem zorgt ervoor dat alles in balans is tijdens een sportieve rit en stuur de aandrijflijn, remmen, besturing en onderstel aan.

Qua uiterlijk moet je niet teveel verwachten van de ID.7 GTX. Het zal gewoon een ID.7 worden met wat zwarte accenten. In het interieur kun je rekenen op rode accenten, maar op visueel gebied wordt het verder niet spannend.

De onthulling van deze vlotte elektrische sedan laat nog even op zich wachten. Dat zal pas op de IAA in München gebeuren, die begin september op de kalender staat.