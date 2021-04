CEO Genesis wil weten of jij de Genesis X ziet zitten - Autoblog.nl

Gewoon ja zeggen, dan kan de CEO van Genesis de X zo de weg op sturen.

Je moet in mijn functie voorzichtig zijn met een té radicale mening, maar komt ‘ie: de Genesis X is nu al de mooiste concept van 2021 en één van de mooiste auto’s uit de recente geschiedenis. Hij mag zo toegevoegd worden aan het rijtje “Jaguar B99 – Volvo Concept Coupé – Peugeot e-Legend“. Sowieso heeft Genesis met hun nieuwe assortiment een mooie designtaal te pakken, maar de X Concept toont aan waarom de coupé toch één van de mooiste carrosserievormen blijft.

Productieplannen

De reacties op de Genesis X Concept zijn en waren aardig positief, maar er is een keerzijde. Een coupé is tegenwoordig nogal een nicheproduct en als winst maken je favoriete bezigheid is, investeer dan vooral niet in een strak gelijnde luxe coupé met een dikke motor. Mocht de Genesis X iets worden, die kans is al klein, dan kan de aandrijflijn bijna niks anders zijn dan elektrisch. Maar goed, een mooie auto is een mooie auto. We mogen blij zijn als hij überhaupt komt.

Peiling

Mocht jij nou zowel willen dat de Genesis X Concept iets wordt én er geld voor overhebt, dan moet je even contact opnemen met het merk. Zij laten namelijk op Twitter weten dat ze precies dat aan het peilen zijn. Zou jij 1.000 dollar willen achterlaten als aanbetaling? De president en CEO Mark Del Rosso zou dit graag willen weten. Om een strategie te bedenken om deze auto op de markt te krijgen?

If you would reserve the Genesis X with a $1,000 deposit, leave us a comment. Our President & CEO Mark Del Rosso wants to know. #JustAsking #GenesisXConcept



Concept vehicle shown. pic.twitter.com/uDaloZ70UI — Genesis USA (@GenesisUSA) April 3, 2021

Het enige nadeel voor ons als Nederlanders: Genesis heeft geen netwerk in ons land. Wat de uitkomst dus wordt, de kans dat de Genesis X Concept ons landje gaat zien is klein. Dan maar over een gezond aantal jaartjes op de boot zetten vanuit de VS.