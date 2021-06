Nieuwe Astra met 300 pk: dit is de koplamp! - Autoblog.nl

Dat is genieten! De nieuwe Astra moet weer zorgen voor ouderwetse successen.

Nog niet eens zolang geleden was het in Nederland vrij simpel. Iedereen stemde CDA, dat was fatsoenlijk. Met oud en nieuw keken we allemaal naar Wim Kan. Als het om voetbal ging was iedereen die geen Johan Cruijf heette overbodig en Cuby + Blizzards maakte de beste muziek. Oh ja, we reden allemaal in een Opel Kadett. Dat was namelijk alles wat je nodig had.

Om even een idee te schetsen, in de jaren ’80 werden er geregeld meer dan 50.000 exemplaren per jaar van verkocht. De Opel Astra nam dat succes vrolijk over. Van de Astra (F) werden er in het eerste jaar al 40.000 verkocht en in 1999 herhaalde Opel dat geintje nog eens met de Astra (G). Sindsdien gaat het hard achteruit met de Astra. Dit terwijl de auto in objectief opzicht alleen op vooruit is gegaan.

Nieuwe Astra

Opel geeft alvast wat afbeeldingen vrij, waaronder die van een koplamp. We kunnen daaruit opmaken dat het een compleet andere auto gaat worden. Dat kan wel kloppen, want de huidige Astra is nog een van de laatste relikwieën uit de periode dat het merk eigendom was van General Motors. Dat is natuurlijk schromelijk overdreven, de Astra was een van de meest recente producten destijds. Het had dus geen zin om deze uit productie te halen. Iets dat wel gebeurde met de Zafira, Cascada en Meriva bijvoorbeeld.

EMP2 platform

Gelukkig weten ze bij het Britse Autocar al wat er allemaal op stapel staat met de nieuwe Astra. De nieuwe Opel Astra zal komen te staan op het EMP2-platform van Stellantis (zoals PSA en FCA nu samen heten). Qua uiterlijke kenmerken weten we dat het model de ‘Vizor’-grille zal krijgen. Ook de nieuwe Opel Mokka heeft zo’n voorzijde. Uiteraard zullen meer Opel (en Vauxhalls) volgen. In tegenstelling tot de Golf, was er geen plug-in hybride of elektrische versie van de Astra. Daar gaat nu verandering in komen.

300 pk!

De nieuwe Opel Astra zal komen met benzinemotoren, diesels en plug-in hybride-aandrijflijnen. Het EMP2-platform is niet ontwikkeld voor een volledig elektrische versie. Deze hoef je dus niet te verwachten. Er zullen wel degelijk elektrische Opels komen in deze klasse, maar dat wordt dus niet de nieuwe Astra. Bij VW is er ook geen e-Golf meer, die plaats is nu ingenomen door de ID3. Reken bij Opel op een soortgelijke strategie. Er zullen twee plug-in hybride-smaakjes zijn. Eentje gericht op efficiency en eentje met 300 pk en waarschijnlijk een sportief label. Of dat ‘OPC’ gaat worden of GSI, is niet bekend.

De onthulling van de nieuwe Astra staat voor later dit jaar op de planning.