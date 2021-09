[Update] Compleet nieuwe Opel Astra, elektrisch pas in 2022

De compleet nieuwe Opel Astra is er! Met 225 pk, bijzondere LED-verlichting, topstoelen en een lekker goud kleurtje heb je een gaaf totaalpakket. Maar voor leaserijders wordt het pas in 2022 echt interessant.

Update 1-9-2021: Opel maakt vandaag bekend dat de Astra-e, ook aanstaande is. Een volledig elektrische Astra dus. Vanaf 2028 zal Opel sowieso alleen nog maar elektrische auto’s leveren in Europa. De nieuwe elektrische Opel Astra zal pas in 2022 leverbaar worden, specificaties zijn nog niet gedeeld!

We wisten dat ;ie er aan zat te komen, maar hier is ‘ie dan: de compleet nieuwe Opel Astra! Het is alweer de zesde generatie van de Astra-reeks, dat op zijn beurt een opvolger is van de Opel Kadett. We hebben het dus over een bloedlijn van middenklasse bestsellers sinds de Kadett A 1962. Eigenlijk zelfs 1936, toen kwam de eerste Kadett op de markt.

De Opel Astra (L) is helemaal compleet nieuw. Het uitgaande model (de Opel Astra K) was nog een product ontworpen uit de periode dat General Motors met de scepter zwaaide. Met de nieuwe Opel Astra is dat anders: die is tot wasdom gekomen onder de vleugels van Stellantis.

13 millimeter langer

Laten we beginnen met het uiterlijk van de compleet nieuwe Opel Astra. Dit is natuurlijk puur subjectief: maar wat een dikke auto! Het is een uiterst kloeke C-segmenter geworden. De Astra is 4 millimeter langer geworden, de wielbasis is 13 millimeter gegroeid. De C-stijl lijkt nu dikker dan ooit, wat de auto een ‘Golf-esque’ uitstraling geeft. Speciale vermelding voor het front: Opel heeft een homerun geslagen met de VIZOR-grille: zeer strak, erg herkenbaar én gewoon cool.

Ja, er zit iets Peugeot 308 in het ontwerp. Dat komt omdat de nieuwe Opel Astra auto wat techniek deelt met die auto. Maar ja, dat hoeft geen belemmering te zijn voor succes voor de compleet nieuwe Opel Astra. De Audi A3, VW Golf, Seat Leon en Skoda Octavia schelen hoogstwaarschijnlijk net zoveel van elkaar als de Astra en 308. Of de Kia Ceed en Hyundai i30. Of de BMW 1 Serie en Mini Clubman.

Techniek compleet nieuwe Opel Astra

Over techniek gesproken, er is nog niet heel veel bekend over de techniek van de nieuwe Opel Astra. Wel geeft Opel aan dat er voor het eerst in de geschiedenis een plug-in hybride Astra zal verschijnen. Op zich valt het te prijzen, maar anno 2021 is het geen USP meer. Er komen benzine- en dieselmotoren.

110 pk is het absolute minimum, net als een handgeschakelde zesbak. Luxere en sterkere varianten hebben een achttraps automaat. Tevens zijn er niet één, maar twee plug-in hybride-aandrijflijnen. We gokken erop dat de motoren van de Peugeot 308 ook leverbaar zullen worden voor de Astra.

Noviteiten

Zijn er verder dan nog noviteiten? Jazeker. De Opel Astra komt standaard met AGR-stoelen. AGR staat voor Aktion Gesunder Rücken en de Astra heeft de certificering binnen doordat het puike stoelen zijn met een breed scala aan verstelmogelijkheden. De stoelen kun je eventueel laten bekleden met alcantara of leder. De bestuurderstoel kan zelfs worden voorzien van een massagefunctie. De rest van het interieur is bijzonder fris, strak en modern. Recht voor je is er een digitaal instrumentarium, in het midden zit het informatiedisplay.

Dan als laatste het onderstel. In de aanloop van de nieuwe Opel Astra gingen de geruchten dat ze bij Opel erg hun best dingen doen om de auto een ‘eigen’ rijervaring mee te geven. De Astra staat op het EMP2-platform (waar de Peugeot 308 ook op staat) en heeft McPherson ophanging aan de voorzijde en een torsie-stang aan de achterkant. Het primaire doel van de Astra is stabiliteit op hoge snelheid. Op Autobahn-snelheden moet deze auto in zijn element zijn.

Levering compleet nieuwe Opel Astra

De nieuwe Opel Astra kun je aan het einde van het jaar bestellen. De eerste exemplaren zullen begin 2022 worden geleverd. Voor die tijd zullen we nog meer informatie krijgen over motoren, uitvoeringen en prijzen. Voor nu hebben we de foto’s van dit gouden exemplaar. Gaaf he?

Update 01-09-2021: Het modellengamma zoals het vandaag bekend is gemaakt