Horner oneens dat Wolff zijn team 'roast' - Autoblog.nl

Christian Horner is het oneens met de wijze waarop zijn grootste tegenstander in de sport omgaat met zijn personeel.

Het Formule 1 seizoen 2021 lijkt het mooiste siezoen in jaren te gaan worden. Niet alleen omdat Verstappen het zo goed doet. Nee, het is de strijd en met name het feit dat ze bij Mercedes voor een paar races even niet dominant zijn. Natuurlijk moeten we niet te hoopvol zijn, want het is nog altijd een topteam en dankzij domme pech hebben ze de afgelopen race slechts een handjevol punten weten te vergaren.

Mercedes teambaas Toto Wolff laat aan diverse media weten dat hij niet tevreden is met de huidige situatie. Daar gebruikt hij niet mis te verstane woorden voor. De baas van Red Bull (en dus ook de baas van Max Verstappen) vindt het op zijn beurt niet kies hoe Wolff dat aanpakt.

Horner oneens

Wolff stook niet onder stoelen of banken dat de prestaties van het team onacceptabel zijn. Althans, als het de bedoeling was voor Mercedes om Red Bull dit jaar te verslaan. Volgens Wolff is iedereen onder zijn kunnen aan het presteren: Lewis Hamilton, the monteurs, hijzelf en gewoon iedereen in het team. Ouch.

Christian Horner is dan op zijn beurt zeer verbolgen over het feit hoe Wolff de vuile was buitenhangt, zo laat hij aan Autosport weten:

Er is veel gezegd over Toto’s zijn uitspreken afgelopen weekend. Hij deinst er nooit voor terug om zijn eigen team door het slijk te halen. Ik ben het daar persoonlijk niet mee eens. Maar het is zijn goed recht om dat te doen. Christian Horner, Is volgens Albon en Gasly bijzonder goed naar zijn personeel.

BURN! OUCH! Natuurlijk zijn we voor dramatisch effect op elke F1-slak wat zout aan het leggen. Maar er zit meer achter dan alleen een burn naar Toto. Het is geen geheim dat er een groot aantal personeelsleden op dit moment overstapt van Mercedes naar Red Bull.

Succesvol

Normaliter was Toto Wolff zijn rechttoe-rechtaan aanpak erg succesvol gebleken, nu werkt het klaarblijkelijk juist tegen hem. Zeker als Horner het nog eens fijntjes herhaalt. Horner doet het ook niet zomaar, want enkele dagen liet Toto het volgende ontvallen:

Christian Horner is een beetje een windzak die er alles aan doet om voor de camera te staan. Het is makkelijk om een grote mond te hebben wanneer je bovenaan staat. Soms moet je gewoon wat meer bescheiden zijn. Toto Wolff, herkent een windzak wanneer ‘ie er eentje hoort.

Kortom, als de heren tussendoor nog een paar vuige interviews geven en wat sneren uitdelen, zijn we eerder aanbeland bij de eerstvolgende race, die op 20 juni van start gaat.