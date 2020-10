Nieuwe BMW 128ti hot hatch is eindelijk offcieel - Autoblog.nl

De gloednieuwe BMW 128ti mag het de Golf GTI en consorten lastig gaan maken. Eindelijk weer een leuke hot hatch!

Eindelijk, de 1 Serie voor Petrolheads is hier! Jazeker, we hebben geen rare spulletjes in onze koffie gedaan deze ochtend. We menen het echt. De nieuwe BMW 128ti heeft namelijk alles in zich om een heel erg leuke auto te gaan worden. We wisten al dat de hete Einser eraan kwam, nu is deze er eindelijk.

Nieuwe BMW 128ti

Collega @machielvdd liet al een lichtje schijnen over de nieuwste sportieve telg van BMW, maar nu is de 128ti helemaal officieel. De compacte hot hatch valt tussen de 120i en M135i in, volgens BMW. De auto zit overigens dichter bij de M135i.

Het is niet voor het eerst dan BMW de toevoeging ‘ti’ gebruikt, de afkorting voor Tourisme Internazionale werd al toegepast bij de BMW 2002. Meer recent zijn de 323ti Compact (E36) en 325ti Compact (E46), alhoewel bij de E46 Compact alle benzine-modellen de toevoeging ‘ti’ meekregen. Daarmee verwaterde de badge natuurlijk een beetje.

Sperdifferentieel

Dat zet BMW gelukkig nu recht. De 2.0 viercilinder motor levert in deze auto namelijk 265 pk. Het maximale koppel is 400 Nm. Toevallig dezelfde waarden als de knalgele Audi S4 van @wouter destijds. De motor is gekoppeld aan een achttraps automaat.

Via een sperdifferentieel worden de krachten overgebracht op enkel de voorwielen. Van 0-100 km/u sprinten duurt 5,1 tellen. Al met al weegt de nieuwe BMW 128ti zo’n 80 kilogram minder dan M135i.

Meer hardware

Maar er is meer sportieve hardware dan alleen een dikke motor en sper. De nieuwe BMW 128ti staat op fraaie 18 inch lichtmetalen velgen (Styling 553 M). Stoppen doe je dankzij het M sport-remsysteem. Het chassis is voorzien van nieuwe veren en dempers.

Beide items komen rechtstreeks van de M135i. Ook de anti-rollbars komen van de M135i. Michelin Pilot Sport 4 banden zijn zonder meerprijs leverbaar. Kortom, dit zou weleens de leukste 1 Serie kunnen worden. Ook omdat ze het interieur subtiel hebben opgewaardeerd.

Beschikbaarheid nieuwe BMW 128ti

Sowieso zijn we heel erg benieuwd naar hoe de BMW 128ti zich verhoudt ten opzichte van de BMW M135i. Daar kunnen we snel achterkomen, want de auto komt namelijk snel onze kant op: november 2020. Ondanks dat de officiële prestatiecijfers niet bekend zijn gemaakt, weten we al wel een prijs.

Prijs nieuwe BMW 128ti

De BMW 128ti gaat namelijk 49.900 euro kosten. Als je ziet wat je daarvoor terug krijgt, is het best een goede deal. Hot Hatches zijn tegenwoordig erg prijzig:

Ford Focus ST-3 (48.580 euro)

Mercedes-Benz A250 (46.591 euro)

Volkswagen Golf GTI (48.336 euro)

De 128ti is wat duurder, maar combineert de sportieve uitrusting van de Focus en Golf met een premium badge en aankleding. In vergelijking met de Mercedes heeft de BMW meer vermogen, een sper en uitrusting. Kortom, de tekenen zijn veelbelovend!