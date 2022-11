Nieuwe BMW 3.0 CSL is 560 pk sterke M4

Wacht maar totdat je de prijs van de nieuwe BMW 3.0 CSL hoort…

Je moet het BMW wel nageven, ze weten hoe je geld moet verdienen. En daar is eigenlijk niets mis mee. Je moet alleen geen onverbeterlijke fanboy zijn die alles afkraakt en vervolgens in een oude Z3, E46 of E91 door blijft rijden. BMW verdient aan dat soort mensen al jarenlang geen geld meer.

Mensen willen gewoon heel graag mega-grote en uiterst vervuilende obesitas-SUV’s met vooral een opvallend en indrukwekkend exterieurdesign. Daarom is de BMW XM er tegenwoordig. Als ‘mooi’ een goed verkoopargument geweest zou zijn, waren alle auto’s wel mooi. McDonald’s is het meest succesvolle restaurant en daar verkoopt men ook geen ‘smakelijk’ eten.

Gelukkig zijn er bij BMW ook romantici en liefhebbers van het ‘oude’ BMW. Om het vijftig jarig bestaan van M te vieren, is hier de nieuwe BMW 3.0 CSL. De auto is geïnspireerd op de ‘Batmobile’ van weleer, die óók 3.0 CSL heette. Je weet wel, de E9.

Hardpoints

Héél erg kort door de bocht is het een BMW M4 met een ander koetswerk. Sterker nog, je kunt de ‘hardpoints’ van de M4 nog gewoon zien zitten. Dat is helemaal niet erg, dat is bij de BMW Z4 en Toyota Supra ook het geval en die vinden we ook allebei tof. Het valt vooral op hoeveel mooier de nieuwe BMW 3.0 CSL is ten opzichte van de huidige BMW M4 Coupé.

Uiteraard is de nieuwe BMW 3.0 CSL zo puristisch mogelijk qua aandrijflijn. Er is een zes-in-lijn benzinemotor (de S58B30T), handbak (ZF GS6-53BZ), achterwielaandrijving en een sperdifferentieel. Er is wel iets bijzonders aan de hand met die motor. BMW heeft gekozen voor een enorm surplus aan vermogen (560 pk), veel toeren en relatief weinig koppel (550 Nm). Ter referentie, de M4 CSL heeft 650 Nm.

Zo wordt de vermogens- en koppelafgifte van een atmosferische motor gesimuleerd. Het is voor fabrikanten vaak heel verleidelijk om zo snel mogelijk al het koppel vrij te geven, maar dat levert geen leuker rijdende auto op. Ferrari past deze tactiek overigens al jaren toe, sinds de 488 GTB.

Als de ZF GS6-handbak in de nieuwe BMW 3.0 CSL gelijk is aan die van de M4 (en daar lijkt het wel op), dan komt dat simpelweg omdat je met een standaard S58-motor al richting de grenzen gaat van wat de transmissie aan kan. Daarom zijn de Competitions voorzien van de automaat en zijn de meeste getunede M4’s een Competition. Het blok draait maximaal 7.200 toeren, niet verkeerd.

Prijs nieuwe BMW 3.0 CSL

Uiteraard is het onderstel aangepast op de nieuwe situatie. Het adaptieve M-onderstel heeft elektronisch geregelde schokdempers. Tevens is er M Servotronic, de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging). Het remsysteem is lekker overbemeten, dnakzij een M Ceramic Big Brake kit. Achter zijn de schijven 380×28, voor zelfs 400×38. Flinke ho-ijzers dus.

Ook het interieur is precies wat je verwacht. In basis gelijk aan de M4, maar dan met twee kuipstoelen en een achterbank ontbreekt. Kortom, de nieuwe BMW 3.0 CSL isalles dat je maar kon verwachten. Er worden er 50 gebouwd en die kosten zo’n 700-800 duizend euro.

Naar het schijnt komt er eentje naar ons land toe. Vinden we dit tof? Jazeker! Jammer alleen dat er zo weinig van komen, dat ze zo duur zijn en dat de M4 gewoon niet deze 3.0 CSL is. Ideetje voor de facelift misschien?

