Zenvo TSR-GT is 1.360 pk sterk speciaaltje

Dat is precies 1 megawatt! Best een pittig karretje, zo’n Zenvo TSR-GT.

We kennen allemaal Zenvo wel, toch? Dat is een Deense fabrikant van supercars. Ze willen kennelijk heel graag dat we altijd ‘Zenvo’ zeggen, want de modelnaam is een verzameling letters (TSR) en de naam van de uitvoering/type is óók een verzameling letters. Ja, dat is verwarrend, maar desalniettemin presenteren wij u vandaag de Zenvo TSR-GT.

Nog verwarrender, aanvankelijk heette de auto Zenvo ST1. In 2018 kwam daar de TSR-S. Je kan ze eenvoudig uit elkaar houden, die TSR-S heeft die maffe actieve achtervleugel.

Extra luxe en snel

Nu is er een nieuwe, de Zenvo TSR-GT. In principe is het een variatie op een thema. Koenigsegg en Pagani doen niet anders. Om de paar exemplaren een nieuwe typenaam om zo een persmomentje mee te kunnen pakken en een 100.000 euro hogere vraagprijs te kunnen rechtvaardigen.

Voor het ongetrainde oog ziet de Zenvo TSR-GT eruit als alle andere Zenvo’s. Er zijn echter de nodige verschillen. Zo is de carrosserie een stukje gladder gemaakt voor minder weerstand op hoge snelheid. Ook is er een nieuwe (kleinere) achtervleugel. Waar de TSR-S bedoeld was voor het betere circuitwerk, is de TSR-GT om zo hard mogelijk te gaan op de Autobahn.

Qua vermogen zit het wel goed. De motor is een 5.8 liter V8 met een mechanische compressor én nog een mechanische compressor. Inderdaad, net als de Aston Martin V8 Vantage uit de jaren ’90 heeft deze twee superchargers. Cool. Het vermogen bedraagt 1.360 pk, toevalligerwijs is dat precies 1.000 Kw. Een megawatt aan vermogen dus.

Hoe snel is de Zenvo TSR-GT dan?

Hoe snel de Zenvo TSR-GT is, zeggen zijn makers niet. Ook is er slechts een beperkt aantal afbeeldingen. Wel weten we dat het interieur aanzienlijk luxer zal worden aangekleed dan dat van TSR-R. De Zenvo TSR-GT zal een zeer exclusieve auto blijven. Er worden er namelijk maar 3 van gebouwd en alle 3 zijn – uiteraard – al lang en breed verkocht.

Mocht je alsnog graag een Zenvo willen, kun je aankloppen voor de TSR-S. Of je moet je melden voor het compleet nieuwe model dat op stapel staat. Dat moet een wezenlijk andere auto worden met V12, elektrische turbo’s en elektrmotor, met vermogens variërend van 1.500 tot 1.800 pk, aldus Motor1. Gekke jongens, die Denen.

Nog even genieten? Check hieronder de Zenvo TSR-GT op Goodwood:

Meer lezen? Welk land bouw de snelste auto?