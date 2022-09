Nieuwe BMW 3.0 CSL wordt de duurste

Ook weten we wanneer (ongeveer) de nieuwe BMW 3.0 CSL op de markt komt!

Het kan zijn dat je de nieuwe BMW M4 niet heel erg mooi vindt en extreem veel geld hebt. De kans is niet groot, maar zeker aanwezig. Nou, waarde lezer, dan hebben wij enorm goed nieuws voor je! De nieuwe BMW 3.0 CSL komt er namelijk al snel aan.

Het idee erachter is niet verkeerd. Op basis van de M4 komt BMW met de 3.0 CSL. Gek genoeg ziet deze auto er minder buitenissig uit dan het model waarvan ‘ie is afgeleid. Denk aan de CSL-hommage van enkele jaren geleden.

Collega @Machielvdd kon je enkele maanden geleden al informeren over de auto. Voor nu weten we iets meer, dankzij het doorgaans uitstekend geïnformeerde BMWBlog.

50-jarig jubileum

De nieuwe BMW 3.0 CSL zal dit jaar het 50 jarig jubileum van BMW Motorsport vieren. Er zijn meerdere auto’s die dat dan, overigens. We hebben al behoorlijk wat speciaaltjes de revue laten passeren. Nu is het tijd voor de echte bijzondere auto’s. Morgen komt de BMW XM mega-SUV eraan.

Daarna – enkele weken later waarschijnlijk – is het de beurt aan de nieuwe BMW M2. Daarna komt de nieuwe BMW 3.0 CSL. De productiestart staat gepland voor november 2022. De eerste exemplaren zullen in 2023 aan klanten worden geleverd.

Het zal ook zeker een spectaculair rijdende auto worden. De M3 en M4 zijn al heel erg goed, maar de nieuwe BMW 3.0 CSL krijgt een zeer streng dieet. Het gewicht moet onder de 1.550 kg komen te liggen. Minder gewicht is altijd meer beter. Ter referentie, een M3 CSL weegt 1.350 kg, dus het is allemaal relatief.

Komst nieuwe BMW 3.0 CSL

Het vermogen zal zo’n 560 pk bedragen. De auto is echt bedoeld voor de enthousiasteling, dus hier alleen een handbak en achterwielaandrijving. We zijn benieuwd wat ze met die handbak doen, want de standaard M3 zit al behoorlijk aan het maximum wat de transmissie aan kan qua vermogen en (met name) qua koppel.

Dan het slechte nieuws: er worden maar 50 exemplaren van de nieuwe BMW 3.0 CSL gebouwd. Daarna is het over und schluss. Van de 50 blijven er 30 in Europa. 8 gaan naar Azië. De 12 resterende auto’s gaan sowieso niet naar de VS. Onze gok: die gaan naar het Midden-Oosten.

Maar er is meer slecht nieuws, de prijs zal ongeveer 750.000 euro bedragen, nog voor de fiscus zijn plasje erover kan doen. Vanwege de lage aantallen en het feit dat de auto grotendeels met de hand in elkaar geschroefd wordt, is de prijs ietsje hoger dan een reguliere M4.

