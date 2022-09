André Hazes junior bij Porsche dealer op sterfdag vader

Ja, dit is nieuws. André Hazes junior heeft een Porsche.

Het is tijd voor Autoblog Boulevard en dat betekent artikelen over dingen die bekende mensen doen, maar dan autogerelateerd.

Wat is er gebeurd? Welnu, Andre Hazes junior heeft namelijk een auto gekocht. Niet zo maar eentje, maar een Panamera Sport Turismo. Daar is in principe helemaal niets mis mee. Integendeel, het is zelfs heel erg tof. Leuk als je met je werk een Porsche kan bekostigen. Collega’s @wouter, @jaapiyo en @nicolasr (die heeft er zelfs twee!) weten er alles van.

André Hazes junior

Maar velen (nou ja, één oud-zangeres van Luv) vinden het een beetje onhandig. Niet zozeer omdat een Volvo V90 praktischer is of een Renault Scénic hoger zit. Nee, het gaat om het moment dat Andre Hazes junior de post plaatste: 23 september. Dat is namelijk ede sterfdag van zijn vader, Buick Park Avenue-rijder en smartlappen-producent André Hazes.

Uiteraard is niemand minder dan Patty Brard daar verbolgen onder. Dat kan natuurlijk écht niet. Volgens haar staan Rachel en de kinderen elk jaar stil bij de sterfdag van André. Dit jaar deden de twee dames het wel, maar André junior deed het niet. In plaatst daarvan postte hij dat hij een Porsche Panamera in ontvangst heeft genomen.

Woorden te kort

De hele wereld komt nu woorden tekort om hun ongenoegen te uiten. Patty, zelf ooit eigenaar geweest van een heuse Jeep Cherokee, laat in Shownieuws weten dat het overigens niet zo is dat Andre Hazes de post plaatste, maar de Porsche garage in Oorschot – Porsche Centrum Eindhoven. Die hebben de post geplaatst en André Hazes junior getagd, waardoor het automatisch op zijn Instagram-pagina verscheen.

Tenslotte: laat die jongen lekker genieten van zijn Porsche. Het was zijn eigen vader, dus laat Junior het even lekker zelf bepalen hoe ‘ie daarbij stil staat.. Nogmaals excuses voor bovenstaand non-nieuws, maar het verleden leert dat dit heel erg speelt in de samenleving en wie zijn wij dan om dat niet door te geven?

Via: Mediacourant.

Fotocredits: Instagrampagina van Porsche Centrum Eindhoven.

