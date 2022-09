Hamilton: “Record niet belangrijk voor mij”

Maar stiekem wil hij natuurlijk gewoon winnen. Maar niet vanwege het record. Aldus Hamilton.

Het is niet het seizoen van Lewis Hamilton. Dat is een beetje balen, want dat het wel moeten zijn. Of beter gezegd, 2021 had hij wereldkampioen moeten worden. Dan kon hij als GOAT de sport verlaten. En als hij niet de sport verliet, kon hij nog een paar jaren genieten van zijn status als de allergrootste die de sport ooit heeft gezien. Dankzij een crash van Latifi, beslissing van Masi en de verse banden van Verstappen kwam het er niet van.

Dit seizoen moest Hamilton dan orde op zaken gaan stellen. Helaas heeft zijn team een auto gebouwd die bij tijd en wijle snel is, maar lang niet vlot genoeg om structureel vooraan mee te doen. De twee coureurs (George Russell doet ook mee) halen beide het maximale eruit. Een overwinning lijkt – op pure racepace althans – er niet in te zitten.

Hamilton: record niet van belang

Daarmee komt een bijzonder record van Hamilton in gevaar. Lewis is namelijk een coureur die nog nooit in een echt slechte auto heeft gereden. Elk jaar wist hij minimaal één keer te winnen. Dit jaar lijkt die kans verder weg dan ooit. Verstappen is bijzonder goed in vorm en de Ferrari’s hebben strikt genomen meer snelheid dan de Mercedessen. Niet alleen staat Mercedes derde, qua snelheid zitten ze er stiekem best ver vanaf. Wat vindt Lewis er dan van? Hij laat aan Autosport het volgende optekenen:

Het record heeft nul belang voor mij. Ik ben heel dankbaar voor het feit dat ik elk seizoen een kans heb gehad om te kunnen winnen. Ik geloof dat we dit jaar nog wel een kans krijgen. Dat is voor ons als team een heel grote doelstelling, om terug vooraan te komen en mee te doen voor de strijd om de leiding. Lewis Hamilton, vind het record niet belangrijk.

Waar kan hij nog winnen?

Het is alleen eventjes de vraag wáár dat zal zijn. Singapore lijkt een uitgelezen kans te zijn met zijn vele bochten. Ook is het een echte slijtageslag waar de coureur het verschil kan maken. Aan de andere kant is Singapore best hobbelig en daar houdt de Mercedes W13 niet zo heel erg van. Kortom, het gaat nog spannend worden.

Overigens is Lewis gewoon de GOAT, natuurlijk. Hij heeft de meeste overwinningen, de meeste snelste rondes, de meeste punten, de meeste pole positions. Alleen het aantal titel moet hij delen met Michael Schumacher.

Wat denk jij? Gaat Hamilton nog een race winnen dit jaar? Of komt er een einde aan een zeer indrukwekkende reeks sinds 2007? Laat het weten, in de comments!