Gelukkig: BMW komt ook met een écht vet jubileummodel

De BMW XM is niet het jubileummodel waar we op hoopten, maar BMW schijnt nog een leuke verrassing in petto te hebben…

Als je een jubileum wilt vieren is er ieder jaar wel wat te bedenken. Is het niet van het merk als geheel, dan is het wel van een specifiek model. Of van een divisie, zoals BMW M. Die tak bestaat dit jaar een halve eeuw en dat is wél een bijzondere mijlpaal. Dat moet dus gevierd worden.

Dat doet BMW ook, door het eerste zelfstandige BMW M-model sinds de M1 te introduceren. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor de liefhebbers van de raszuivere rijdersauto’s waarmee BMW M naam heeft gemaakt. Of toch niet…?

Het eerste zelfstandige M-product valt enorm tegen, want dit is een lompe SUV. Een auto die mijlenver afstaat van auto’s als de M1 en de E30 M3. Toch hebben de ontwerpers het gewaagd om verwijzingen naar de M1 in het design van de XM te stoppen. Je reinste heiligschennis!

Goed, we moeten ons niet teveel op gaan winden. BMW heeft namelijk ook nog auto’s op de stapel staan die wél het M-logo waard zijn. We kunnen dit jaar bijvoorbeeld een nieuwe M2 verwachten en een M4 CSL. En dat zijn toch wel de snoepjes van het gamma.

De M2 en M4 CSL waren er ook gekomen als er geen jubileum was, maar BMW heeft ook nog iets heel speciaals op de stapel staan. Naar verluidt komt het merk met een hommage aan de 3.0 CSL. In 2015 zagen we daar al een bijzonder gave concept car van, maar nu zou BMW deze in beperkte oplage gaan bouwen.

Het speciale jubileummodel zou gebaseerd zijn op de M4 CSL. Volgens BMWBlog kunnen we rekenen op zo’n 600 pk en 700 Nm aan koppel. Een handbak schijnt helaas niet tot de mogelijkheden te behoren, maar dat willen we wel door de vingers zien. Uiteraard zal er ook het nodige aan gewichtsbesparing gedaan worden, om de naam CSL eer aan te doen.

BMW zou een oplage van 50 stuks plannen voor de 3.0 CSL Hommage. Dat klinkt aannemelijk. Dat betekent dat er ook een zeer stevig prijskaartje aan komt te hangen. Er wordt gesproken van een prijskaartje van €600.000 á €700.000. Maar dan heb je als het goed is wel een échte BMW M.

Bron: BMWBlog