Video: Hier kan je dus echt niks aan doen

Een zwaar ongeluk, buiten jouw schuld om
Je kunt nog zo keurig rijden. Als er iemand zo goed als recht op je afkomt, is er weinig wat je kunt doen. Wat een klapper.
Bekijk ook deze video: Autoband krijgt een eigen wil
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 3 Reacties
Een zwaar ongeluk, buiten jouw schuld om
Je kunt nog zo keurig rijden. Als er iemand zo goed als recht op je afkomt, is er weinig wat je kunt doen. Wat een klapper.
Bekijk ook deze video: Autoband krijgt een eigen wil
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
gabrielo zegt
Meer afstand houden had je heel misschien iets meer tijd gegeven om uit te wijken. Maar waarschijnlijk is je reactietijd dan alsnog te traag.
kniesoor zegt
Als ik het goed zie rijdt er geen andere oto voor de zwarte, die aangereden wordt. Dan zou je zeggen : je ziet de ellende aankomen en wijkt op tijd uit naar rechts voordat de pickup je raakt.
ffw88 zegt
Iedereen en zijn moeder zit tegenwoordig te appen achter het stuur dus misschien de bestuurder van de zwarte oto ook wel.
Laatste moment zie je hem/haar/het trouwens nog wel een ruk aan het stuur geven en denk dat die voorste er ook nog beter mee weg komt dan de dashcammert.