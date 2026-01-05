Autoblog.nl

Video: Hier kan je dus echt niks aan doen

Een zwaar ongeluk, buiten jouw schuld om

Je kunt nog zo keurig rijden. Als er iemand zo goed als recht op je afkomt, is er weinig wat je kunt doen. Wat een klapper.

Reacties

    • ffw88 zegt

      Iedereen en zijn moeder zit tegenwoordig te appen achter het stuur dus misschien de bestuurder van de zwarte oto ook wel.

      Laatste moment zie je hem/haar/het trouwens nog wel een ruk aan het stuur geven en denk dat die voorste er ook nog beter mee weg komt dan de dashcammert.

