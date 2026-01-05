ADAC pleit voor duurdere benzine, leden zijn woedend

Een autoclub die voor hogere brandstofprijzen pleit, het moet niet gekker worden.

In Nederland is de benzine per 1 januari weer duurder geworden. Gelukkig kun je altijd nog goedkoop in Duitsland tanken… Er gaan echter ook in Duitsland stemmen op om de brandstofprijzen te verhogen. Deze komen ook uit onverwachte hoek.

ADAC-baas

De baas van de ADAC – de Duitse evenknie van de ANWB – heeft zich namelijk uitgesproken vóór een verhoging van de brandstofprijzen. “De ADAC is van mening dat de CO 2 -belasting het juiste instrument is om klimaatdoelstellingen te bereiken,” zo zegt Gerhard Hillebrand in een interview.

De CO 2 -belasting is een plan van de EU om vanaf 2027 brandstof extra te belasten. En dat vind Hillebrand dus wel een puik plan. “Mensen moeten worden gestimuleerd om over te stappen op klimaatvriendelijke alternatieven voor diesel- en benzineauto’s.”

Leden stappen op

Dit zijn verrassende uitspraken voor een voorzitter van een autoclub, die op moet komen voor de belangen van automobilisten. De reacties bleven dan ook niet uit. Sterker nog: ADAC-leden zijn woedend.

Bild meldt dat er al 5.000 leden zijn opgestapt. Veel mensen doen dit op demonstratieve wijze, door hun afmelding te delen op social media. Nu heeft ADAC meer dan 22 miljoen leden, dus ze gaan voorlopig nog niet failliet. Maar het is duidelijk dat Hillebrand geen reclame heeft gemaakt voor de ADAC.

Misverstand

Volgens de ADAC is er echter sprake van een misverstand. Hillebrand had zich verkeerd uitgedrukt. De ADAC is alleen voor een CO 2 -belasting in combinatie met een verlaging van andere belastingen, aldus een woordvoerder. Dat klinkt vooral als damage control…

Foto: AMG GT-R bij de Nürburgring Tankstelle, gespot door @spotcrewda