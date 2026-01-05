Bizarre collectie motorfietsen ter waarde van 34 miljoen in beslag genomen

Een verzameling zeer bijzondere tweewielers bleek in handen van een topcrimineel.
Weten jullie nog de Mercedes CLK GTR die in november door de FBI in beslag werd genomen? De eigenaar van deze auto bleek nog meer bijzondere voertuigen in zijn bezit te hebben, in dit geval met twee wielen. Ook deze zijn nu in beslag genomen.
De FBI laat weten dat Mexicaanse autoriteiten een collectie motorfietsen ter waarde van 34 miljoen (!) euro in beslag hebben genomen. Deze zijn gevonden tijdens de jacht naar drugsbaron Ryan Wedding. Op deze zoektocht kwam de FBI eerder al een Mercedes CLK GTR tegen ter waarde van 13 miljoen dollar. Wedding koos er dus voor om zijn geld wit te wassen met dikke auto’s en motoren.
Je denkt misschien: hoe kan een stelletje oude motorfietsen in vredesnaam 34 miljoen waard zijn? Nou, het zijn niet de eerste de beste motorfietsen. Volgens Los Angeles Magazine bevat de collectie MotoGP-fietsen van Valentino Rossi en nog veel meer grote namen. Het gaat om motorfietsen die eigenlijk in een museum horen, maar nu dus in handen waren van een crimineel.
Ryan Wedding was in eerste instantie een snowboarder die meedeed aan de Olympische Winterspelen in 2002. Daarna besloot hij echter te focussen op een ander wit goedje. De 44-jarige Wedding runt een grootschalig drugsimperium, wat gepaard gaat met het nodige geweld en moordpartijen. Hij staat al sinds maart op Top Ten Most Wanted-lijst, maar wist tot op de dag van vandaag uit handen van de FBI te blijven. Er staat een prijs van 15 miljoen dollar op zijn hoofd.
Wat de FBI met de motoren gaat doen? Dat is nog niet bekend. We mogen hopen dat ze gewoon geveild worden, samen met de CLK GTR.
Foto’s: FBI Los Angeles
Reacties
str8six zegt
Dikke brommerts
kniesoor zegt
Als de Amerikaanse overheid je werkelijk wil hebben, is er geen ontkomen aan, zo leert de recente geschiedenis 🙂 Dus meneer Wedding kan z’n borst natmaken.
brammetjedeb zegt
Nah, er moet ook iets te halen zijn voor de Amerikaanse overheid.
Alcapone zegt
Wie goed doet zal goed ontmoeten en wie slecht doet zal slecht ontmoeten. Hij had beter zijn geld aan straatarmen kunnen geven.
mashell zegt
Osama Bin Laden kon ook een paar jaar ongestoord in Pakistan leveren, dus het kan even duren. En als je echt geluk hebt als mega drugssmokkelaar geeft Trump je zomaar gratie.
iphonistvongates zegt
Zitten er by any chance 2x straatlegale Ducati 999R’s in Alfa Romeo rood tussen? Accepteert de IRS Mafia toevallig Paypal betalingen?
007 zegt
Ik heb even gegoogled… en ja, je kun gewoon via PayPal betalen.