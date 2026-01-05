Spyker die niet kwam is er nu alsnog!

Maak kennis met de Spyker C8 Aileron LM85.
Terwijl Victor Muller al jarenlang niets anders biedt dan luchtkastelen en loze beloftes, houdt Jasper den Dopper eigenhandig het merk Spyker in leven. Hij zorgt niet alleen voor onderhoud en onderdelen, maar voltooit zelfs projecten die Spyker nooit af heeft gemaakt.
Laatste stuiptrekking
Jasper a.k.a. SpykerEnthusiast deelt nu zijn nieuwste creatie. Dit is de Spyker C8 Aileron LM85, een auto die nooit kwam. Deze special edition werd in 2017 geïntroduceerd en was één van de laatste stuiptrekkingen van Spyker.
Voor degenen die niet zo thuis zijn in de historie van Spyker: de C8 Aileron was de tweede generatie Spyker, na de C8 Spyder en Laviolette. Wat ondergetekende betreft is dit de mooiste Spyker, met de langere koets en de agressieve koplampen. Achter de stoelen lag nog steeds de bekende 4,2 liter V8.
Uitzwaaimodel
De LM85 was bedoeld als uitzwaaimodel van de C8 Aileron. De Aileron werd gebouwd in een oplage van 100 stuks en de laatste drie exemplaren zouden uitgevoerd worden als LM85. Het probleem is: we weten vrij zeker dat er nooit 100 Ailerons gebouwd zijn. Hooguit een handjevol. Dit ‘uitzwaaimodel’ was weer een knap staaltje luchtfietserij van ome Victor.
Van de LM85 is toch nog één exemplaar gebouwd, die tentoongesteld werd op Top Marques in Monaco. Daar hebben we vervolgens nooit meer iets van gehoord. Nu heeft Jasper echter een nieuwe LM85 gebouwd. De aanpassingen bestaan onder meer uit een widebody (met popnagels!), vier uitlaten en een speciale livery. Het interieur is ook bijzonders uitgevoerd, met ‘oud’ leer. Al met al een prachtige creatie, waar het vakmanschap vanaf spat.
Deze Spyker is niet van de grond af opgebouwd, dit exemplaar begon zijn leven als een prototype. Wat deze auto vooral bijzonder maakt: dit is de enige C8 Aileron met een handbak. Verder is de V8 voorzien van een supercharger, wat normaalgesproken niet het geval is. SpykerEnthousiast deelt geen specs, maar volgens de cijfers die Spyker in 2017 opgaf zou dit blok 525 pk en 600 Nm moeten leveren.
D12 Peking-to-Paris
De eigenaar heeft dus een volstrekt unieke auto, met dank aan SpykerEnthusiast. Die is intussen druk bezig met een ander interessant project: de D12 Peking-to-Paris. Dat was de SUV die Spyker in 2006 liet zien, lang voordat de Lamborghini Urus en de Ferrari Purosangue op het toneel verschenen. Deze auto was zijn tijd dus ver vooruit.
De D12 Peking-to-Paris is nooit verder gekomen dan een showauto zonder motor, maar SpykerEnthusiast is nu bezig om er een werkende en straatlegale auto van te maken. Daarmee kun je straks alle Purosangue-eigenaren de ogen uitsteken.
Reacties
verdebosco zegt
Geweldige acties van deze Spyker-enthousiasteling. De realisatie van de D12 Peking-to-Paris is helemaal ultiem. Het prototype (lege huls) heb ik ooit in Zeewolde van dichtbij gezien. Bijna 20 jaar geleden zeer indrukwekkend. Kan niet wachten op het resultaat.
erwingrunn zegt
Dit is wel heel mooi gedaan zeg, zowel exterieur als interieur,
Wat staat er eigenlijk op de deurpost en waar is dit een verwijzing naar ?
machielvdd zegt
Milan Morady, een Luxemburgs bedrijf dat mee heeft geholpen bij de bouw van deze auto. Zij waren destijds ook betrokken bij de oorspronkelijke LM85.
erwingrunn zegt
ah, vandaar. Dank !
ghost zegt
Van de D12 weet ik zeker dat ik hem ergens in 2017 al bij een bedrijf in Uden heb zien staan, waarbij men sprak over een rollend chassis met de aandrijflijn van een touareg (die er naast stond). Ik had eigenlijk verwacht dat dit project allang klaar zou zijn ondertussen. Mooi dat Jasper het allemaal oppakt en waar kan maken.
Aalbert zegt
Super! Wat ontzettend mooi! En gelukkig geen betrokkenheid van Muller!