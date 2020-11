Nieuwe BMW 4 Serie in Nederlands straatbeeld - Autoblog.nl

Is die verschrikte grille van de BMW 4 Serie nu nog steeds zo erg nu de auto in Nederland is gearriveerd?

Als een automerk een nieuwe designrichting kiest is het altijd even schrikken. Persplaatjes zijn behoorlijk in your face en het is typisch menselijk om geen fan te zijn van verandering. Daarmee verdedig ik overigens niet de designkeuzes die BMW maakt. Ondergetekende is al langere tijd geen fan van de looks van BMW’s.

Wat helpt om echt een beeld te schetsen bij het uiterlijk van een auto is om deze in een natuurlijke omgeving te zien. Dat wil zeggen in ons geval: Nederland. Met een Nederlands kenteken en een Nederlandse specificatie (lees: lekker saai). Niet eerder dit jaar werd er zoveel commentaar geleverd op het uiterlijk van een auto zoals bij de nieuwe BMW 4 Serie. En laat nu die auto inmiddels te zijn gearriveerd op de felbegeerde gele platen.

Autojunker @cnossen heeft er eentje weten vast te leggen. Het gaat hier om een zwarte M440i xDrive. En geef maar toe. De grille is opeens niet meer zo confronterend als ‘ie was toen je de voorkant van de 4 serie voor het eerst zag.

De vraag is of de 4 Serie zo in Nederland je mening heeft toen veranderen. Is het wel prima zo, waren de reacties overdreven of kan het nog steeds niet? Deel uw mening bijgezet met een krachtige argumentatie in de comments!