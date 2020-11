Prijs vernieuwde Mercedes-AMG E63 vs BMW M5 LCI - Autoblog.nl

Wat zijn de prijzen van de vernieuwde Mercedes-AMG E53, E63 of zelfs de E63 S? Trek uw portemonnee maar voor deze kanonnen. En dit doet zijn concurrent, de vernieuwde BMW M5.

Werp een blik naar buiten en je beseft maar al te goed dat we ons in het najaar begeven. Dat betekent ook dat er facelifts en updates op het programma staan. BMW heeft bijvoorbeeld de 5 Serie LCI en M5 LCI, maar ook uit de koker van Mercedes en AMG valt er op dit vlak nieuws te melden in vorm van de E63, E63 en E63 S prijzen.

In september heeft Mercedes de E-klasse facelift voorgesteld. Inmiddels zijn de prijskaartjes officieel en aanspreekbaar op de site van Mercedes. De dikste kanonnen zijn de Mercedes-AMG E53, E63 en de E63 S, maar hoe zit het met de prijzen? Laten we maar met de voordeligste beginnen. De E53 heeft een geblazen zescilinder turbomotor, wat met 435 pk echt niet lullig is. Het is duidelijk de goedkoopste E-klasse AMG met een prijskaartje van 119.248 euro voor de sedan en 123.058 euro voor de estate.

Duidelijk zeggen we, want de stap naar de E63 is fors. Niet alleen qua vermogen, maar ook qua prijskaartje. De Mercedes-AMG E63 met 571 pk is er vanaf 168.730 euro. Als station mag je er 173.356 voor neertellen. Het topmodel is de E63 S met maar liefst 612 pk. De facelift kost je 176.488 euro voor de sedan of 180.706 euro voor de estate. Pittige prijzen voor een pittige bolide.

Concurrentie

Maar wat gaat die BMW M5 LCI dan doen hoor ik je denken. De link naar de prijslijst op de website van BMW had er vanmorgen geen zin in. Gelukkig is er altijd nog de configurator. De BMW M5 LCI begint bij 159.016 euro. Het model is er enkel en alleen als sedan, dus daar kan de vergelijking met de E63 ook meteen mee stoppen. Daarmee is de heetste 5 Serie fors goedkoper in vergelijking met zijn directe concurrent. Bovendien heb je geen 571, maar 600 pk in de M5 LCI.