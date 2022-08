Nieuwe BMW M1: komt ‘ie er wel of niet?

De nieuwe BMW M1 mag van ons elk moment komen. Als één merk een leuke EV kan maken, is het BMW wel, toch?

BMW was een van de eerste merken die kwam met een ‘verstandige’ en ingetogen supercar die niet levensgevaarlijk was. Dat was uiteraard met de M1. Een auto waarvan het verhaal erachter bijna mooier is dan de auto zelf en laten we eerlijk zijn: de M1 (headerfoto) is nog altijd een plaatje.

Toen in 1981 de productie stopte, kwam er geen opvolger voor de auto. De BMW 8 Serie was toch een compleet andere auto. ItalDesign gaf zelf nog een voorzetje met de Nazca C2 (afbeelding onder), maar die zou niet in serieproductie gaan.

En de i8 dan?

Stiekem is de BMW i8 een waardige opvolger. Sterker nog, de i8 is in basis briljant. Alleen vinden de verstokte Petroldrinkers het stom (want er zit een elektromotor in en dat mag niet), maar de EVangelisten vonden weer de aanwezigheid van de verbrandingsmotor niet salonfähig.

Daardoor hinkte auto teveel op twee gedachten. Waarschijnlijk om beide groepen aan zich te kunnen binden, vonden ze het allebei eigenlijk net niets. Zie het een beetje als @jaapiyo in de kroeg. Als hij twee dames het hof te probeert maken op 1 avond, gaat dat altijd fout. Richt hij zich op één deerne, heeft hij altijd succes. Het is een meestercharmeur.

Nieuwe BMW M1 niet in de koelkast

Maar goed nieuws voor de liefhebbers van de originele BMW M1, BMW overweegt er weer eentje te gaan bouwen. Of althans, een sportwagen die in dezelfde geest gebouwd is. Dat bevestigt Frank van Meel aan Autocar:

Het is altijd iets waar we naar kijken. Als autofanaten dromen we er altijd van om zulke auto’s te bouwen. Dat wil niet per se zeggen dat we ze ook gan bouwen, maar we verkennen wel de ideeën. Dat de Vision M er niet is gekomen, wil niet zeggen dat we er niet aan denken. Ik ben altijd aan het uitvogelen hoe het wel kan werken. Frank van Meel, hoopt stiekem ook op een nieuwe BMW M1.

BMW was nogal ongelukkig met de i8. De auto was aan de ene kant veel te vooruitstrevend en aan de andere kant niet vooruitstrevend genoeg. Met de een nieuwe M1 kunnen ze dat rechtzetten. Net als met een elektrische M3 kan een elektrische M1 het bewijs worden dat je ook met EV’s de grootst mogelijke lol kan hebben.

