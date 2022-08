Skoda laat jouw volgende leaseauto zien

Jouw volgende leaseauto zal ongetwijfeld een Skoda worden. Nietwaar?

Toevallig zat ondergetekende een paar keer om tafel met wat oud-collega’s. Collega’s die zelf niet echt veel met auto’s hebben, maar het uiteraard wel leuk vinden om erover te praten. Het is natuurlijk geen representatieve meting, maar alle vier waren ze een Skoda aan het overwegen als volgende leaseauto. En de huidige leaseauto? In alle vier gevallen een Skoda!

Als je alles wensen en eisen op een lijstje zet, dan is het vrij logisch dat zo’n Skoda komt bovendrijven. De prijs is gunstig, terwijl het niet aanvoelt als een budget-product. En vaak zijn ze net wat praktischer en ruimer dan Volkswagens waarop ze gebaseerd zijn. Dus waar op dit moment de Skoda Enyaq in trek is (“Mijn vrouw wil graag hoog zitten”), wordt de Vision 7S jouw volgende leaseauto.

Skoda Vision 7S

Ja, die Skoda heeft alles in zich om een nieuwe bestseller te worden. De Vision 7S is bedoeld als opwarmertje voor een compleet nieuwe designtaal: Modern Solid Design. Dat wordt volgende maand uit de doeken gedaan, maar we krijgen alvast een opwarmertje. Aangezien het De Maand van de Komkommer is, willen ‘m je niet onthouden.

Skoda laat namelijk al twee beelden zien van het interieur. Daar is te zien dat ze de Yoke van Tesla een goed idee vinden. Kijk uit jongens, straks was het gewoon een grote grap van Elon Musk om te kijken of andere merken zo’n dom idee gaan kopiëren. Een andere dingetje wat ze van Tesla overnemen: geen knopjes. Volgens Skoda is de nadruk in de 7S op haptische bediening. Dus een scherm met een trilmotortje erachter.

Onthulling van jouw volgende leaseauto

Ook zal de verlichting aan boord een grotere rol spelen. Zo houdt deze rekening met waar de mensen zitten en past de hoeveel licht daarop aan. Ook zal de interieurverlichting aangeven hoe het met de batterij staat. We zijn benieuwd hoe Skoda dat gaat invullen. Rood knipperend ligt als je op de laatste 10% zit?

Dan de interieur-indeling: het is een soort 4+2+1, eigenlijk een 4+2+0,5. Voor volwassenen zijn er twee stoelen voorin plus twee op de middenrij. Dan zijn er twee stoelen voor kinderen op de derde zitrij. En dan is er in het midden plaats voor een baby.

Zo van bovenaf lijkt dat een ongelukkige keuze, in het geval van een plotselinge stop vliegt de baby met zitje en al naar voren, toch? Volgens Skoda is het tegendeel waar. Precies die locatie is de veiligste plaats voor een babyzitje, aldus de Tsjechen.

Zoals gezegd, meer informatie over jouw volgende leaseauto is pas volgende maand bekend, dan zal Skoda de vision 7S onthullen. Naast de auto en diens designtaal, zal Skoda ook van de gelegenheid gebruik maken om zichzelf opnieuw te positioneren en de markt én nemen ze een nieuwe imago aan. We zijn reuze benieuwd en houden je op de hoogte!

