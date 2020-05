Toch geen productie voor BMW Vision M NEXT

Een productieversie zou de legendarische M1 en de populaire i8 opvolgen. Helaas mocht het niet zo zijn.

BMW lijkt zichzelf in een bijzondere positie te wurmen. Men blijft de auto’s kopen als geen ander en het gamma is groter dan ooit. De liefhebber lijkt echter het onderspit te delven. Rare designkeuzes, voor het eerst voorwielaandrijving: het BMW van de jaren ’90 en ’00 lijkt nu achter de rug. Zoals gezegd, de verkopen lijden er niet onder, dus op zich is het allemaal nog te begrijpen.

Halo Car

Wat BMW ook niet meer heeft is een dikke halo car. Dit begrip wordt gebruikt voor een auto die aan de top van de merkketen staat. De halo car van Audi is bijvoorbeeld de R8 en die van Mercedes de AMG ONE. BMW heeft niet zoiets. De M8 (Gran Coupé) en de M760Li zijn de dikste wagens van het merk, maar een tegenhanger voor de eerdergenoemde extreem dikke auto’s is er niet. Daar zou wellicht verandering in komen met de BMW Vision M NEXT.

Terug en vooruit in de tijd

Was de BMW i8 zo’n image-builder? Wellicht niet helemaal. Het was een toffe sportwagen, maar hij viel precies tussen wal en schip. Het idee was wel leuk: goede prestaties en door zijn hybride aandrijflijn ook toekomstgericht. BMW pakt wat de i8 sterk maakte en combineert het met styling die doet denken aan een halo car die BMW wél had: de M1.

Het resultaat is dus de BMW Vision M NEXT die we te zien kregen in 2019. De rode designelementen zijn een beetje vreemd maar verder zien we een productieauto in wording. Voor de liefhebber is er qua aandrijving ook goed nieuws: het is geen elektrisch luchtkasteel, maar wederom een hybride. Dit keer met een viercilinder en een set elektromotoren die 600 pk leveren en in 3 seconden naar de 100 kunnen sprinten. Oké, geen brullende V8, maar wel motorgeluid. En dikke specs. Het klinkt serieus alsof deze auto in productie zou kunnen. De NEXT-benaming past daarbij, met de Vision i NEXT die BMW’s elektrische SUV moet worden.

Toch niet

Nu is er echter reden om aan te nemen dat BMW de Vision M NEXT in de ijskast plaatst. BMWBlog maakt deze claim op basis van insiders. Hij is niet compleet gecanceld, maar verwacht een straatversie van de auto niet binnen nu en een paar jaar. De toch wel mooie sportwagen en met recht een halo car voor BMW gaat hem niet worden, zelfs niet met zijn milieuvriendelijke knipogen.

Niet rendabel

De reden is simpel: qua plaatsing zou de auto nog duurder moeten worden dan de i8. En de i8, zoals gezegd een leuk project, kon geen hoge ogen gooien qua verkopen. Het project zou veel geld kosten en te weinig opleveren. Dat zou jammer zijn: zoals gezegd richt BMW zich meer dan ooit op wat verkocht kan worden en niet.

Heel misschien zou de BMW Vision M NEXT nog vertaald kunnen worden naar een volledig elektrische supercar, maar geen gave hybride retro-hommage aan de M1. Jammer edoch begrijpelijk.