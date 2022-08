Officieel: er komt een Polestar 6 Cabrio!

En meteen een heel erg dikke elektrische cabrio. De Polestar 6 Cabrio klinkt als muziek in de oren!

Elektrische auto’s zijn de keiharde toekomst op het moment. Waterstof heeft nog een ontwikkelingsronde te gaan en lijkt meer voor vrachtwagens een alternatief te zijn, alhoewel de Tesla Semi al dit jaar afgeleverd gaat worden aan klanten.

Daar kunnen we heel erg veel van vinden, want geluid is in sommige gevallen een integraal deel van de rijbeleving. De reden dat sommige mensen er nog aan moeten wennen, is dat voornamelijk de verstandige auto’s er nu als EV zijn. Denk aan crossovers, SUV’s, crossover-SUV en andere combinaties tussen iets hoogs wat offroad niets presteert. Niet boos worden op de fabrikanten, die willen eerst auto’s hebben die goed verkopen.

Elektrische cabrio

Naarmate de EV meer gemeengoed wordt, zal het aantal leuke varianten ook toenemen. Althans, dat verwachten we. En vandaag krijgen we een zeer vers persbericht op de digitale deurmat die die verwachting bevestigd. Joechei: er komt een elektrische cabrio! Mini zit al te zinspelen op een Mini Cabrio, maar Polestar bevestigt nu al een open EV!

De auto zal de Polestar 6 gaan heten. Het is voor niemand een enorme verrassing, want Polestar onthulde de auto al een tijdje geleden als O2 concept. Collega @nicolasr smeekte om serieproductie van de Polestar O2 en blijkbaar heeft dat zijn vruchten afgeworpen. Nu kondigt de Zweedse autofabrikant namelijk aan dat de Polestar 6 Cabrio (O2 komt te vervallen) er daadwerkelijk komt. Sterker nog, ze hebben zelfs een datum voor ons: 2026.

Polestar 6 Cabrio nu al te reserveren

Mocht je interesse hebben, dan is er goed nieuws. Je kunt je nu naar de Polestar-website surfen om daar een reservering te plaatsen voor de elektrische performance roadster, zoals Polestar de 6 noemt.

Mocht je de naamgeving van Polestar onlogisch vinden, dan ben je niet de enige. Polestar geeft een naam aan de auto op basis van wanneer deze op de markt komt. Dus niet om de positie in het modelgamma aan te geven, dat zou veel te logisch zijn.

