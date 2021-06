Nieuwe BMW M4 is nu een driftmonster met 1.050 pk - Autoblog.nl

Deze BMW M4’s zijn gebouwd met maar één doel: driften.

Met een standaard exemplaar van de nieuwe BMW M4 kun je al een prima driftje neerleggen. Onze Chief Tyre Smoker Wouter Karssen demonstreerde het al even in maart. Met de M Drift Analyser kun je zelfs eigen drifts laten beoordelen.

Leuk voor de fun allemaal, maar wat als je van de nieuwe BMW M4 een serieuze driftauto wilt maken? Dan krijg je dus de auto die je hier op de plaatjes ziet. Of beter gezegd: de twee auto’s. Dit zijn namelijk de nieuwe driftmonsters van de gebroeders Elias en Johannes Hountondji, beter bekend als de Red Bull Driftbrothers. Net als Tim en Tom zijn ze niet vies van een beetje sponsoring.

De Duits-Afrikaanse broertjes hebben de M4 grondig verbouwd, met behulp van BMW. Te beginnen met de motor, die onder meer voorzien is van grotere turbo’s. De cijfers liegen er niet om: de M4 produceert nu 1.050 pk en bijna 1.300 Nm aan koppel. Dat is meer dan het dubbele van een standaard M4 Competition.

De gebroeders Hountondji zijn ook driftig in de weer geweest met de aerodynamica. De BMW M4 driftauto is bijvoorbeeld voorzien van een nieuwe splitter en side skirts. De grootste verrassingen zijn echter aan de achterkant te vinden. Bovenop is een opvallende spoiler geplaatst (of twee halve, zo je wilt) en het meest opvallende onderdeel zijn de uitlaten die uitkomen op de plek waar normaal de achterruit zit.

Helaas is dit laatste op de foto’s niet in beeld gebracht, maar in de onderstaande video is dit wel goed te zien. Belangrijker nog: de auto’s zijn ook in actie te zien. Want actie, daar draait het natuurlijk om bij driften.

De Red Bull Driftbrothers zullen met deze auto’s vanaf 30 augustus deelnemen aan de Drift Masters European Championship. Ook tijdens de MotoGP en de Grand Prix van Oostenrijk zullen de broertjes acte de présence geven.