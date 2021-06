Nog een record: ook diesel is nu duurder dan ooit - Autoblog.nl

Records die op autogebied verbroken worden zijn vaak leuk, of op z’n minst interessant. Behalve natuurlijk als het over prijzen gaat.

De Maya’s hadden een vooruitziende blik: voor klanten van tankstations (en wie is dat niet?) was 2012 een rampjaar. Zowel de benzine- als de dieselprijzen bereikten recordhoogten. Het lijkt alsof er een vloek rust op jaartallen met de cijfers 0, 1 en 2 want 2021 is het jaar waarin de dubieuze records uit 2012 verbroken worden. De belooft nog wat voor 2102.

De benzineprijs bereikte voor het eerst nieuwe hoogtes. Vorige week dinsdag moesten we jullie met een bezwaard hart mededelen dat een liter E10 €1,905 kost. Daarmee werd de recordprijs van €1,895 uit 2012 voorbijgestreeft.

Het zat er al aan te komen, maar nu is ook diesel aan de beurt. Volgens de actuele gegevens van United Consumers is de dieselprijs op het moment van schrijven €1,560. In 2012 was het hoogte- c.q. dieptepunt €1,558. Ook met diesel hebben we nu dus een nieuw record te pakken.

De benzineprijs zit ook nog steeds in een stijgende lijn. Sinds het record vorige week sneuvelde is de prijs weer met €0,01 gestegen. Daardoor zit de gemiddelde landelijke adviesprijs nu op €1,915. Toch weer €0,50 extra op een volle tank.

Wat kunnen we met deze informatie? Niet heel veel, want tanken moet je toch. Voor je gemoedstoestand is het daarom wellicht beter om niet te weten dat de prijs van benzine of diesel een record is. Maar ja, nu is het al te laat.

Foto: Een dikke diesel bij de pomp, gespot door @rickie2811