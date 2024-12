Nieuwe generatie BMW’s krijgt géén instrumentarium

BMW licht alvast een tipje van de sluier op wat betreft het interieur van de Neue Klasse-modellen.

BMW gaat het binnenkort he-le-maal anders doen, met de introductie van de Neue Klasse-modellen. Die krijgen een compleet nieuwe designtaal, maar ook het interieur gaat volledig op de schop. Daar komen we binnenkort meer over te weten.

BMW kondigt aan dat ze op de CES in Las Vegas het interieur van de Neue Klasse zullen onthullen. We hadden natuurlijk al het interieur gezien van de Neue Klasse concept car, maar dat was nog heel erg futuristisch (zie onder). In Las Vegas laat BMW een meer productierijpe versie zien.

Op de foto’s kunnen we alvast een glimp opvangen van het nieuwe interieur. We zien dat de lay-out van de concept car gehandhaafd blijft. Dus geen Curved Screen zoals in de huidige modellen, maar één centraal scherm op het dashboard en daarachter het ‘BMW Panoramic iDrive-display’.

Dat betekent dat er geen instrumentarium meer is achter het stuur. Je snelheid en dergelijke moet je dus aflezen op het Panoramic iDrive-display. Dat is een soort head-up display, maar dan over de volledige breedte van het dashboard.

Mocht je trouwens benieuwd zien wie de meneer is die zo hinderlijk in de weg staat op alle foto’s: dat is de Amerikaanse grappenmakker Tim Meadows. Hij zal de persconferentie in Las Vegas presenteren, vandaar.

Dit zal gebeuren op 7 januari. Dan krijgen we dus alle in en outs te horen over het interieur van de nieuwe generatie BMW’s. Later in 2025 zal de Neue Klasse in zijn geheel gelanceerd worden.