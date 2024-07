Breek: BMW komt met een nieuwe sportwagen!

Dit klinkt te mooi om waar te zijn, maar er zijn al spionagebeelden.

Sportieve BMW’s zijn er genoeg, maar dat zijn allemaal afgeleiden van normale modellen. Behalve de XM dan, maar dat is een lompe SUV. Een op zichzelf staande sportwagen van BMW is helaas geen vaste waarde in het BMW-gamma. De M1, de Z8 en de i8 zijn zo’n beetje de enige ‘halo cars’ die BMW heeft gehad door de jaren heen.

We hebben echter goed nieuws vandaag: BMW is weer een nieuw sportwagen aan het klaarstomen. En dan bedoelen we niet een ‘sportieve’ SUV zoals de XM, maar daadwerkelijk een sportwagen. Deze wordt wel elektrisch, maar alsnog is dit een hele interessante auto.

Het gaat deze keer niet zomaar om een vaag gerucht, er zijn namelijk al spionagebeelden van deze auto. Helaas kunnen we die niet delen, maar als BMW-blog willen we jullie dit nieuws niet onthouden. Voor de foto’s zul je even bij onze Amerikaanse vrienden van Carscoops moeten kijken.

Op de beelden zien we een gecamoufleerde BMW die onmiskenbaar een sportwagen is. Qua proporties doet de auto een beetje denken aan de i8 en de Vision M Next, die BMW in 2018 liet zien. Wel staat de auto opvallend hoog op zijn pootjes, als een soort Huracán Sterrato. BMW kon het tóch niet laten om er een cross-over van te maken.

Door de camouflage heen is duidelijk de designtaal van de Neue Klasse te zien. De auto krijgt dus een heel clean design, met brede platte nieren, waarin de koplampen verwerkt zijn. De achterlichten vormen één horizontale streep.

Wat BMW precies van plan is met deze sportwagen is verder nog een mysterie. Wellicht zal de auto in een gelimiteerde oplage gebouwd worden. Dit zal nog wel eventjes duren, want het eerste Neue Klasse-model komt pas eind vorig jaar.