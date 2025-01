Deze SL uit 2005 moet €139.950 (!) kosten

Hij mooi te glimmen in Maastricht, maar deze SL is wel heel prijzig.

Op Interclassics staan niet alleen oldtimers, maar ook genoeg youngtimers. De SL R230 is bijvoorbeeld een prachtige youngtimer, die ook nog redelijk betaalbaar is. Dit exemplaar kost bijvoorbeeld maar *kijkt op prijskaartje* 140 mille. Oké, slecht voorbeeld…

Nu is het natuurlijk gewoon gewone SL, dat had je waarschijnlijk al door. De ‘V12 Biturbo’-badge op de zijkant verraadt dat het om een dikke SL 65 AMG gaat. De afwijkende voorbumper is ook een herkenningspunt, maar die was optioneel ook op de SL 55 AMG leverbaar als onderdeel van het Performance Package. Hetzelfde geldt voor de tweedelige velgen.

Een SL 65 AMG is behoorlijk zeldzaam, maar dat verklaart nog niet het prijskaartje. Ook voor een SL 65 is dit héél veel geld. De reden dat er de hoofdprijs voor gevraagd wordt is de kilometerstand: er staat slechts 2.371 mile op de teller, omgerekend 3.816 kilometer. De auto komt van de eerste eigenaar en is uiteraard volledig origineel. Kortom: fabrieksnieuw.

Een unieke auto, we kunnen niet anders zeggen, maar toch is de vraagprijs wel erg gortig. Er staat bijvoorbeeld op Marktplaats een exemplaar te koop wat bijna een ton goedkoper is…