De Honda e door Nederlander Ferry is veel leuker dan het origineel.

We maken af en toe eens een grapje over Honda. De motorleverancier van Max Verstappen is een van de beste merken aller tijden. Af en toe proberen ze een geweldige auto te bouwen, die vervolgens niemand koopt (want er staat geen Porsche op en mensen vinden ‘m te duur).

En nee, dan bedoelen we niet alleen de Honda NSX. Ook de Integra Type-R, S2000 en dergelijke modellen zijn zwaar onderschat. Puur op hun kwaliteiten alleen zouden ze veel beter moeten scoren.

Saai

Dan later gaan we zeuren dat Honda alleen maar saaie auto’s maakt en produceert. Dat hebben we toch ook een beetje aan onszelf te denken. Gelukkig pareerde Honda de kritiek heel erg goed met de compacte Honda e.

Het probleem met de Honda e is voornamelijk de concept-versie. Het HAD zo leuk kunnen zijn. De Honda e concept was namelijk een geweldig apparaat. Het uiteindelijke productiemodel is nog altijd heel erg geinig, maar lang niet zo leuk als deze had kunnen zijn. Gelukkig is Ferry onder ons. Hij heeft een Honda e digitaal onder handen genomen. Want jazeker, ook Ferry was no al teleurgesteld over het uiteindelijke model.

Honda e door Nederlander ingrijpend verbeterd!

Op zijn Facebook-pagina deelt hij de afbeeldingen. En we moeten zeggen, dat ziet er niet verkeerd uit. Uiteraard heeft Ferry gebruik gemaakt van de voordelen van verlagen en grotere wielen. Voor dramatisch effect zijn ze wellicht ietsje te groot en is de verlaging ietsje te fanatiek gekozen. Maar het ziet er zeker cool uit.

Nu hebben Wouter en Michael zelf ook al hun ideeën over de Honda e. Destijds gingen ze aan de slag met wat tape en veel goede moed. In dit geval is de versie van Ferry iets meer in lijn met de concept versies. Wat denk jij? Is dit een verbetering? Of ga je toch liever voor het schattige productiemodel? Laat het weten, in de comments!