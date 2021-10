Model Y, IONIQ 5 en Mustang Mach-E helemaal leegrijden

Voor de derde keer gaan we met Mobility Service EV’s leegrijden. Oftewel, hoe ver kom je nog als de batterij 0% aangeeft? Met deze keer de nieuwe Tesla Model Y, Hyundai IONIQ 5 en Ford Mustang Mach-E

Tijd voor weer een onvervalste actieradius test. Op een zonnige dag in Eelde stonden 3 populaire EV’suit de voorraad van Mobility Service voor ons klaar. Alledrie in het ‘SUV’ of crossover segment.

We pakten de langverwachte leasetopper Tesla Model Y mee. De Elektrische Ford Mustang Mach-E is al iets langer in 2021 leverbaar maar hadden we nog niet eerder leeg gereden. Het trio werd gecompleteerd door Hyundai’s nieuwste EV, de IONIQ 5.

De Ford Mustang Mach-E, 98 kWh heeft de hoogste actieradius volgens de WLTP testcyclus met 610 km, de Model Y Long Range 75 kWh zou 507 km ver moeten komen en de Hyundat Ioniq 5 73 kWh staat voor 481 km in de boeken volgens WLTP.

Hoe ver ze komen op onze gepatenteerde testronde? Zie de video!