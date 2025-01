Nieuwe elektromotor zorgt voor ruim 2.000 pk en 9.000 (!) Nm

”De beste elektromotor in de wereld” is ook nog eens super licht.

Als zelfs de bouwer van de snelste hyper-EV ter wereld zegt dat ie liever V16’s verkoopt, dan weet je hoe goed het gaat met de hyper-EV-markt. Toch blijven er partijen verschijnen die zichzelf op de borst kloppen vanwege gigantische vermogensafgiftes. En iedere keer trap ik er toch weer in. Ik ben toch te benieuwd wat de nieuwe start-up nu weer heeft bedacht. In die categorie kwam ik vandaag Donut Lab tegen.

Het Finse bedrijf zit vast aan een bouwer van elektrische motorfietsen genaamd Verge Motorcycles. Op de techbeurs CES presenteert Donut Lab een uitvinding die baanbrekend kan zijn. De Finnen hebben een pakketje gemaakt om je eigen EV-hypercar te bouwen die het kan opnemen tegen de Rimac Nevera.

Donut Lab bouwt de vier belangrijkste componenten: de elektromotor, batterij, ECU en de software. En dat niet alleen voor auto’s, maar ook voor tweewielers, grote voertuigen en zelfs drones. Eén ding komt overeen bij alle motoren van Donut: de ronde vorm met (in de basis) een gat in het midden. Precies, net als de favoriete snack van Homer Simpson.

Specificaties van de elektromotor

De voor ons (en voor jou waarschijnlijk ook) interessantste elektromotor is de krachtbron voor auto’s. De cirkelvormige krachtbron produceert een indrukwekkende 630 kW, wat gelijkstaat aan 858 pk! Het iets minder representatieve koppel is 4.300 Nm. En dat voor een apparaatje dat maar 40 kilo weegt. Ter vergelijking: de elektromotor van Rimac weegt 45 kilo.

Dat zijn de cijfers per motor. Deze motoren zijn erop gemaakt om in het wiel te worden geplaatst. Donut Lab heeft berekend wat het totale vermogen van een elektrische hypercar kan zijn als ie op alle wielen een Donut-motor heeft. Dit komt neer op 1.500 kW (2.043 pk) en 9.000 Nm! In de denkbeeldige hypercar zou een sprintje van 0 naar 100 km/u in minder dan twee seconden mogelijk zijn. De Nevera doet dat al. Daarnaast zou een hypercar van 1.500 kilo, 100 kilo minder kunnen wegen dankzij de ronde motoren.

SUV met Donut-motor

Naast de hypercar rekent het Finse bedrijf ook uit wat fabrikanten kunnen besparen als ze een elektrische SUV bouwen met de donut-motor. Iedere geproduceerde auto zou € 2.000, 170 liter bagageruimte, 85 kilo gewicht en 120 onderdelen besparen. Daarnaast zou de productietijd per auto met acht uur kunnen worden verkort.

Volgens Donut Lab heeft de elektromotor de grootste vermogens- en koppeldichtheid van alle e-motoren. Dat willen zeggen dat Donut Lab het meeste vermogen en koppel per kilo gewicht uit de krachtbron krijgt. Wat het geintje moet kosten, zeggen ze nog niet, maar ook hiervoor geldt dat de ronde motor de meeste pk’s en Nm’s per dollar oplevert.

Áls het Donut Lab lukt om deze elektromotoren op grote schaal te bouwen én de beloftes op het gebied van gewicht, kosten, prestaties en ga zo maar door worden nagekomen, dan voorspel ik een rooskleurige toekomst voor Donut Lab. Maar dat is zoals je al las een grote als. We blijven ze voor je in de gaten houden. Net als dit soort donuts.

Bron: Donut Lab