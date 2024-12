BMW M5 levert veel meer pk en “1.000 pk is mogelijk”

Het toevoegen van flinke bakken pk heeft voordelen voor de aftermarket, maar het standaard recept van de BMW M5 is ook al meer dan BMW belooft.

Nou moet er flink wat massa in gang gezet worden, maar BMW heeft de M5 in zijn inmiddels zevende generatie (G90) wederom een dikke pk-boost gegeven. Met zijn 727 pk heb je ruim twee keer het vermogen van een M5 (E34) te pakken. Dat soort aantallen zijn altijd een mooie reminder van hoe krankzinnig de pk-rellen nou eigenlijk geworden zijn.

Conservatief

Bovendien is 727 nog een laag aantal. Het is vaker gebeurd dat een BMW op een rollenbank wordt gezet en er veel meer uit komt (F90 M5’s wisten ook al ruim 680 pk aan te tikken ook al werd er 625 opgegeven). BMW is er vaak ietwat conservatief mee. Datzelfde geldt voor de nieuwe M5. Mat Watson van CarWow nam een nieuwe M5 zonder modificaties mee naar een Britse tuner met een rollenbank. Aan de motorkant levert het apparaat 774 brake horsepower, ofwel 785 pk. 58 paardjes extra ten opzichte van de opgave en zo kom je ineens erg dicht tegen de 800 pk aan.

Meer is mogelijk

Een logische vervolgvraag: wat kan een tuner er dan nog extra uit peuteren? De tuner in kwestie, REPerformance, denkt dat je met een simpele ‘Stage 1’ (wat meestal de computer iets opvoeren en wat kleine extra zaken is) al de 1.000 pk kan aantikken. WIj denken dan snel terug aan de tijd dat we minstens één keer per week een persbericht van WheelsandMore kregen die weer een Audi RS6 helemaal hadden omgekat naar 1.050 pk, maar dan moet er zo veel veranderen dat je alle garantie én TÜV-goedkeuring verliest. Aangezien de aanpassingen voor de M5 om er een vermogen met vier cijfers uit te krijgen relatief simpel is en bijna niks aan de auto verspijkerd hoeft te worden, kunnen de meeste tuners op zo’n pakket garantie bieden. 1.000 pk, met garantie! In een M5!

Acceleratie

BMW is ook ietwat conservatief met hun sprinttijd voor de nieuwe M5. Die wordt namelijk getest op 3,4 seconden naar 60 mijlen per uur, terwijl BMW zegt dat 3,5 seconden mogelijk is. Andere YouTubers testten de M5 en kregen snellere tijden, maar dat is technisch gezien sjoemelen. Die hadden de testboxen op ‘rollout’ staan, wat inhoudt dat de meting corrigerend werkt voor auto’s die moeite hebben met het lanceermoment. De M5 heeft dat toch wel een beetje, want de auto heeft ietwat last van wielspin. Misschien bestaat er toch zoiets als te veel vermogen.