Meer dan 1.000 pk uit een vierdeurs Gran Turismo? Jazeker

Je moet dan alleen wel aankloppen bij iedereens (minst) favoriete tuner ter wereld: Mansory.

Het was heel wat, zo’n twintig jaar geleden, dat er eindelijk een auto zou komen met meer dan 1.000 pk. Dat er krankzinnige getallen mogelijk waren door extreem grote motoren, dat wisten we (bijvoorbeeld door de racerij), maar in een straatauto? Ongekend. Helemaal omdat de toenmalige supercars van Ferrari en Lamborghini rond de 500 of 600 pk zaten. De Bugatti Veyron deed het. Inmiddels is dat anders. Bugatti heeft nu een auto met 1.800 pk, maar door Rimac weten we dat ver boven de 2.000 pk ook mogelijk is. En zowel Ferrari als Lamborghini hebben nu een model dat de 1.000 pk aan tikt. Dat is al bewijs dat het relatief gezien kinderspel is.

1.000 pk sterke vierdeurs

Het ultieme bewijs daarvan vinden we in de nieuwe Mansory-versie van de Audi RS7 met de ‘P1050’ badge. Wat eventueel staat voor de kans dat je met deze auto al ondersturend een boom tegen komt in procenten, maar eveneens voor het aantal pk. Jazeker, de 4.0 Biturbo V8 levert 1.050 pk. Samen met 1.199 Nm.

Mansory doet niet uit de doeken wat er allemaal aan de motor moest gebeuren om tot 1.050 pk te komen voor de Audi RS7. Normaliter houdt de Zwitserse tuner het bij een chiptune en eventueel wat optimalisatie, maar nu lijkt het alsof ze radicaler te werk zijn gegaan. Denk dikkere turbo’s en dat soort werk. Prestatiecijfers zijn ook gissen, maar onder de 3 seconden naar de 100 lijkt niet vergezocht. Al hopen we dan wel dat Mansory een goed anti-lag-systeem heeft bedacht.

Exterieur

Mansory zou Mansory niet zijn als de Audi RS7 niet ook nog even optisch werd aangepast. De basis is iedereens, zelfs Audi’s, favoriete kleur. Mansory heeft daarna gestrooid met hun welbekende CFRP-onderdelen rondom en speciale velgen. Het interieur is zo oranje als die ene straat in je buurt tijdens het WK.

Het is lekker geheimzinnig allemaal: we weten niet eens wat het gaat kosten om Mansory hun plasje te laten doen over je Audi RS7. Deze auto bewijst dat 1.000 pk niet meer enkel bestemd is voor de elite van de autowereld. Als zelfs een vierdeurs GT het kan…