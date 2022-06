Dit is misschien wel de meeste zeldzame Alfa Romeo op Marktplaats!

Deze Alfa Romeo F12 van Marktplaats is een bestelauto met een dieselmotor van het Italiaanse Alfa Romeo. Een zeer zeldzame verschijning. Wat moet zoiets nog kosten vandaag de dag?

Er zijn ongetwijfeld mensen die niet eens weten dat Alfa Romeo tot eind jaren tachtig ook bedrijfswagens in het aanbod had. Oké, de laatste tien jaar was het gewoon een Fiat Ducato met een mooier logo, maar er is ook bedrijfsauto historie bij het merk.

In 1954 om precies te zijn werd de eerste Alfa bedrijfsauto gepresenteerd op de Autosalon van Turijn. De Alfa Romeo T10, of “Autotutto”. Wat in goed Nederlands zoveel betekent als “auto voor alles”.

Er was een bedrijfswagen, een minibus, een ambulance en een schoolbus. Voor de aandrijving zorgde een viercilinder 1.290 cm3 Alfa Romeo Twin Cam motor met maar liefst 35 pk. Een topsnelheid van 97 kilometer per uur was mogelijk! Een tweecilinder tweetakt diesel met compressor behoorde ook tot de mogelijkheden. Goed voor 30 hele paardenkrachten.

Alfa Romeo F12

Terug naar het aangeboden exemplaar van de foto. Een Alfa Romeo F12 uit 1979. De F12 als model werd in 1967 al geïntroduceerd met een 1.290 cm3 benzinemotor. Een opgevoerde versie van de eerder genoemde Alfa Romeo Twin Cam motor. De output hier was namelijk 52 pk. Voor de topsnelheid betekende dat 115 kilometer per uur! Nog geen flitsbezorging maar je moet ergens beginnen.

De Alfa Romeo F12 van Marktplaats is voorzien van een dieselmotor. Die kon je van 1973 tot 1983 bestellen. Een 1.760 cm3 viercilinder Perkins dieselmotor om precies te zijn. Ook hier 52 pk beschikbaar. Tenminste toen de auto in 1979 de fabriek uit reed. Meekomen met het hedendaagse verkeer zal nog werken zijn. Al hoewel, met alle trekkers tegenwoordig op de snelweg is de gemiddelde snelheid toch al lager.

Je vindt dit zeldzamer en vers uit Italië geïmporteerde exemplaar in het Brabantse Boekel. De vraagprijs is fors: 17.750 euro voor een 43 jaar oude diesel besteller. Mooie basis wellicht voor een foodtruck of een retro bedrijfswagen.

Met dank aan Michael voor de tip!