Nieuwe Honda Integra is compleet nieuw! BREEK!

Nieuwe Honda Integra klopt overigens wel helemaal. Er zijn alleen helaas geen rode Recaro-kuipen.

Nog niet zo lang geleden onthulde Honda een compleet nieuwe (elfde generatie) Civic. Als dat nog niet genoeg was, verklapten ze dat een nieuwe Integra ook een zekerheidje is. En wij autoliefhebbers weten dat de Honda Integra iets heel speciaals kan zijn. In de jaren ’90 was het een van de beste (enigszins) betaalbare rijdersauto’s.

Aangezien de Honda Civic Type-R van de uitgaande generatie een zeer puik apparaat is, hebben we niets anders dan goede hoop voor de nieuwe sportieve Integra. We kregen de plaatsjes op ons bureau en moesten, eh, ja. Oordeel zelf even.

Nieuwe Honda Integra

Dit lijkt natuurlijk zwaar tegen te vallen. We willen een straatracer te zien met kentekenplaten. Maar wat is is het dan? Het is in elk geval een witte Honda, alleen geen Championship White. Het is een Honda Integra voor de Chinese markt. In China hebben ze de connotatie tussen Integra en fijne rijdersauto’s.

Maar Honda is wel eigenaar van de naam en de auto is wel ongeveer van het formaatje Civic/Integra. De auto in kwestie is eigenlijk een Honda Civic, maar dan met een afwijkende snuit en achterzijde. De bumper aan de voorkant is minder agressief dan die van de Civic (dat is een aparte zin!).

Achterzijde

De achterkant is afwijkend met kleinere achterlichten die ergens aan een moderne Toyota doen denken, in plaats van een Honda. Het zal wel ‘in’ zijn in Aziatische contreien. Om de verschillen te laten zien, doen we er even twee plaatjes van de nieuwe Civic Sedan bij.

Moeten we deze auto dan gaan missen? Om met Kimi te spreken: Bwoah. Waarom dan al deze ophef? Nou, het is immers autonieuws en schuine moppen worden niet altijd gewaardeerd. Daarbij, dit zal vast een prima auto zijn. De Honda Civic zal waarschijnlijk wel gewoon naar Nederland komen en die kunnen jullie dan allemaal niet gaan kopen.

Via: Carscoops