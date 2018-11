Nieuwe Kia Soul is een stoer gebakje geworden

Mooi is dit type auto moeilijk te noemen. Met zijn vormgeving wel een stuk stoerder in vergelijking met zijn voorganger.

Het typerende van de Kia Ziel was dat het uitgaande model juist zo saai oogde als een dode mus. Dat oude ontwerp kan deels in de prullenbak, want de Zuid-Koreaanse autofabrikant heeft zijn moderne plasje gedaan met dit nieuwe model. De Ceed is vandaag de dag een prima hatchbak op het netvlies. De Stinger heeft zelfs een uitgesproken design en met de Soul gaat Kia vrolijk door. De Soul is nog steeds een auto waar je van moet houden. De huis-tuin en keuken Gerda’s zullen misschien schrikken bij het zien van deze auto, want onopvallend parkeren in de straat is er niet bij met deze auto.

De ‘2020 Soul’, zoals de Amerikanen hem aanduiden, staat op een nieuw platform. De wielbasis is met 3 cm toegenomen en ook is de auto iets gegroeid in de lengte. Om het karakter van de Soul te behouden zijn de hoogte en breedte van de auto ongewijzigd gebleven. Het interieur komt overeen met de rest van het Kia-gamma, inclusief de komst van Apple CarPlay en Android Auto.

De Amerikanen hebben de keuze uit een 1.5 of een 2.0 viercilinder met circa 150 en 200 pk. Voor ons is dat niet relevant, want de Soul komt in deze vorm hoogstwaarschijnlijk niet bij ons op de markt. Waar we mogelijk wel rekening mee moeten houden is de komst van de elektrische Soul.

Kia Soul EV

Want ook de Soul EV is vernieuwd. De elektrische hatchback is een stuk serieuzer in vergelijking met zijn voorganger. Waar de oude Soul EV een 27 kWh accupakket had, krijgt deze nieuwe Soul EV een 64 kWh accupakket. De elektromotor levert 204 pk en 395 Nm koppel. De Zuid-Koreaanse autofabrikant heeft nog geen cijfers betreft de actieradius paraat. Kia verwacht begin 2019 hier antwoord op te kunnen geven.

De nieuwe Kia Soul en Soul EV gaan begin volgend jaar in de verkoop. Het is afwachten op de Europese spec, wellicht dat Kia in Genève de variant voor deze markt gaat presenteren.