Kia Ceed (2018): rijtest en video

Doen we de nieuwe Koreaan tekort om te stellen dat dit een gewone auto is voor de gewone man?

Wat is het

De Koreaanse Golf, geen super exoot dus. Is dat erg? Voor een 911 GT2 RS kan je ons midden in de nacht wakker maken, voor een Kia Ceed niet, maar dat geldt ook voor een Golf, Megane, V40, A3, Leon, 1-serie, A-klasse, Focus of één van de andere honderdmiljoen concurrenten. In het C-segment zijn er wellicht maar een paar waar ons hart direct harder van gaat kloppen. Erg is dat niet, want verrassend genoeg zijn er meer gemiddelde, doorsnee mensen op de wereld dan mensen die dankzij een bijzonder leven en dito financiën niet knipperen met hun ogen bij het aftikken van enkele tonnen voor een stuk blik op vier wielen.

De overgrote meerderheid van de wereldbevolking is überhaupt al blij dat ze niet hoeven te lopen of op een ezel hoeven klimmen om zich naar het volgende dorp te transporteren. Het klinkt wat denigrerend om te zeggen dat Kia de Ceed voor deze groep mensen heeft ontwikkeld en gelukkig is dat ook niet waar. Immers, Ceed staat voor Community of Europe, met Europees Design. Europeser worden Koreanen niet, de Ceed wordt namelijk gebouwd in Slowakije, is ontwikkeld voor Europese wegen en is ontworpen door een voornamelijk Europees design-team.

Hoe rijdt het

Menig concurrerend merk heeft een naam hoog te houden, Kia stond nog in het rijtje, maar je voelt al aankomen dat de Ceed een prettig onderstel heeft. Het belangrijkste voor de beoogde kopersgroep is dat het comfort prima in orde is, zonder dat de Ceed erg slap is. In control, zo voelt het vooral: grote gaten in bochten, drempels, scheuren in het wegdek, de Ceed houdt netjes de wielen aan de grond.

Tegelijkertijd schreeuwt de Ceed om meer vermogen, want met 140 pk doe je dit onderstel eigenlijk tekort. Grip is er genoeg en zelfs met heftig provoceren lijkt er op droog asfalt nauwelijks een einde aan de tractie. Bij alles wat je doet communiceert de Ceed netjes via het stuurwiel hoe veel grip er nog is. Zoals je mag verwachten van het soort auto blijven de achterwielen netjes de voortrein volgen, geen rare fratsen aan de achterkant.

Doorsnee motoren

Ik weet ook wel dat geen hond in Nederland (of In België) nog een dikke motor koopt. Van de extra belasting op CO2 uitstoot koop je inmiddels ook een leuk vakantiehuisje in het zuiden van Europa, maar toch is het fijn voor freaks -zoals de Autoblog redactie- dat er nog motoren leverbaar zijn met een meer dan modaal aantal pk’s. Voor de Ceed zijn ze er voorlopig niet en er lijkt ook geen i30N concurrent te komen. Hooguit komt er weer een GT versie die net tegen de GTI’tjes aanschurkt, maar in de sprint in ieder geval een mooi uitzicht op de achterlichten van de concurrentie zal laten zien.

Wat er dan wel leverbaar is: twee NOX bommen, euh sorry, diesels. Het motortype wat dankzij de vrinden uit Wolfsburg nu stevig onder vuur ligt. De diesels van Kia zijn gloednieuwe varianten met directe brandstofinjectie en een SCR kat (Selective Catalytic Reduction). Beide blokken zijn 1.6 liter groot en leveren 280 Nm, maar er is wel keuze in het vermogen: 115 of 136 pk. De sterkste diesel komt overigens voorlopig niet naar Nederland, de vraag naar diesels is er momenteel niet groot genoeg voor.

Vermoedelijk worden beide benzinemotoren populairder, vooral omdat de belastingen op diesels ook fors oplopen. De instapversie met benzine meet slechts één liter inhoud, maar in Korea is de turbo ook ontdekt en dus levert het blok een gezonde 120 pk. Het volgende blok heeft 40% meer inhoud, maar uit de 1.4 T-GDi haalt Kia voor de Ceed slechts een bescheiden 140 pk. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een zestraps handbak en alleen de 1.0 is niet leverbaar met een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

De 1.4 is een prima metgezel voor de Ceed, sleurt er lekker aan en produceert zelfs een sportief brommetje. De nul naar 100 duurt iets meer dan 9 tellen en de topsnelheid is 205 km/u. Het is voldoende, maar gezien het lekkere onderstel hebben we wel zin in de GT versie. Het echte vuurwerk en het tweeliter blok blijft helaas wel voorbehouden aan de i30N, dus een echte GTI killer gaat Kia niet van de Ceed maken.

Zijn er nog minpunten

De keuze aan motoren is niet bepaald heel uitgebreid. Zeker de petrolhead zal blokken met meer pk’s missen, maar dat is slechts een “probleem” voor een selecte groep. Vreemd genoeg ontbreken ook de hybride en plug-in hybride versies, die heeft Kia tenslotte wel voor andere modellen. Verder wordt het lastig om de Ceed af te branden. Flippers achter het stuur was leuk geweest om zelf te kunnen schakelen, nu moet via de pook van de automaat en dat voelt ouderwets.

Het enige echte issue is dat de ingestelde temperatuur niet is af te lezen. Het display reflecteert zo sterk dat ik er niet eens een normale foto van kon maken, hoe dat door de kwaliteitscontrole heeft kunnen komen is werkelijk een raadsel. Verder is het interieur netjes afgewerkt met mooie, kwalitatief aanvoelende materialen, daar lijkt verder niet op beknibbeld. Kia verzet er geen bakens mee, maar gelukkig kunnen de “ouderwetse” tellers vanaf volgend jaar worden ingewisseld voor een scherm.

Naar een versie met vierwielaandrijving zal je ook tevergeefs zoeken, maar dit is voor in Nederland niet echt een heel groot issue. Wij bestellen onze SUV’s en offroaders het liefst ook met voorwielaandrijving, naar echte avonturiers hoef je niet meer te zoeken op de parkeerplaats van de buurtsuper.

Killer features

Traditioneel gezien boden Koreanen een betere uitrusting dan de karige Europese tegenstrevers, waarbij sommige premium merken (hoi Audi, MINI) tot enkele jaren geleden zelfs auto’s zonder airco durfden aan te bieden. Kia laat nu weer even zien hoe het moet: naast de reguliere veiligheidsvoorzieningen heeft de Ceed standaard High Beam Assist, Driver Attention Warning, Lane Keeping Assist en Forward Collision Warning met Collision-Avoidance. Het ene systeem is wat nuttiger dan het andere, maar ik vermoed dat dit de enige auto op de hele markt is die het allemaal standaard heeft…

Die andere feature is 7 jaar en 150.000 kilometer garantie. Wie heeft er private lease nodig als er zo’n lange garantie op een auto zit?

Een beetje zwanger

De cynische sfeer die je aan zag komen… Kia heeft het over een “autonoom rijhulpsysteem” en verwoordt daarmee exact het probleem met autonoom rijden. Het is er nog niet en laat je door die selfmade entrepreneur op het hockeyveld niet wijs maken dat Tesla er al wel is. Na een onthoofde Amerikaan, talloze “domme” ongevallen en schrikbarend stijgende verzekeringspremies is het inmiddels pijnlijk duidelijk dat vertrouwen op Tesla’s autopilot net zo intelligent is als een potje Russisch roulette spelen.

Gelukkig doet Kia het beter. De adaptieve cruisecontrol werkt zoals je verwacht en spoort je heel snel aan om de handen toch maar aan het stuur te houden. Filmpje!

De nieuwe Kia Ceed is verkrijgbaar vanaf € 22.595,- (voor de vijfdeurs hatchback). De Kia Ceed Sportswagon volgt later dit jaar. De meerprijs voor een Sportswagon is € 1.250,- en DCT7-automaat kost € 2.000,- extra.