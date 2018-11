Officieel: alles over de Audi e-tron GT concept

Het uiterlijk was al geen geheim meer. De technische informatie nog wel.

De volledige persgallery lekte gisteravond uit. Daardoor konden we vroegtijdig kennis maken met de e-tron GT concept en de eerste indruk was not bad. De vraag is echter: wat gaat Audi hiermee doen en wat mogen we verwachten?

De Duitse autofabrikant laat weten dat dit een studiemodel is, wat natuurlijk ook de naam ‘concept’ verklaart. In 2020 moet er echter een productieversie komen. Dat duurt nog meer dan twee jaar, dus Tesla hoeft met de Model S voorlopig nog niets te vrezen. Het zal de derde volledige elektrische Audi worden, na de e-tron SUV en de e-tron Sportback. Voor de cijferfanaten, de e-tron GT concept is 4,96 meter lang, 1,96 meter breed en 1,38 meter hoog. Het concept staat op 22-inch wielen met de bandenmaat 285/30 en heeft een wielbasis van 2,90 meter. Er is in totaal 550 liter bagageruimte. 450 liter achterin de kofferbakruimte en nog eens 100 liter op de plek waar ‘normaal gesproken’ een conventionele motor ligt.

Wat heeft Audi van de aandrijflijn gebakken? De e-tron GT beschikt over twee elektromotoren. Eentje op de vooras en eentje op de achteras. Het systeemvermogen komt uit op 590 pk, wat resulteert in fijne prestaties. 0-100 doet de Audi in 3,5 seconden en in 12 seconden is 200 km/u een feit. De topsnelheid is een begrensde 240 km/u.

De e-tron GT komt met een 90 kWh batterijenpakket. De WLTP-actieradius bedraagt 400 kilometer, wat niet schrikbarend veel is. Tegen de tijd dat de e-tron GT op de markt komt, doet Tesla dit kunstje al bijna 10 jaar (!) met de Model S. In dat opzicht is voorsprong door techniek ver te zoeken bij de Duitsers. De Audi kan opgeladen worden met 11kW Audi Wireless Charging. De elektrische auto beschikt over een 800 Volt systeem. Dit betekent dat de batterij in 20 minuten voor 80 procent geladen kan worden. Dit resulteert in een actieradius van circa 320 kilometer.

Zoals gezegd is de Audi pas in 2020 klaar voor het echte werk. In 2021 begint het merk met het leveren van de elektrische auto aan klanten. Een video van de e-tron GT check je op Autojunk.