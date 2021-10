Nieuwe Mercedes-AMG C63 met vierpitter laat zich zien

De nieuwe C-klasse AMG laat zich vooral zien en niet zozeer horen.

Bij het horen van ‘C-klasse’ en ‘AMG’ denk je waarschijnlijk al snel aan een hamerende V8. Al sinds 1997 is er de ‘Baby Benz’ er als kneitterdikke AMG met V8. Zoals jullie vast hebben meegekregen is aan dat tijdperk een einde gekomen met de laatste generatie Mercedes-AMG C63.

Met de nieuwe generatie wordt de V8 voor zijn diensten bedankt. Downsizing gebeurd meestal stapsgewijs, maar Mercedes neemt nu een tamelijk rigoureuze stap. De topversie van de C-klasse gaat in één keer van een V8 naar een vierpitter. Uiteraard wordt het gebrek aan cilinders gecompenseerd met elektro-aandrijving.

Dat is geen nieuws, maar we hebben nu verse spyshots van de nieuwe AMG, met dank aan @spotcrewda. Hoe de nieuwkomer gaat heten weten we nog niet 100% zeker. C63 lijkt nogal misplaatst bij een viercilinder. Aan de andere kant: de cijfers correspondeerden sowieso al niet meer met de cilinderinhoud. Reken er dus op dat de nieuwe über-C gewoon weer C63 heet.

Waarschijnlijk zal Mercedes daar ook het nieuwe ‘E Performance’-label achter plakken. Dit kennen we van de hybride Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, die nog wél een V8 onder de motorkap heeft. Mercedes is zo slim geweest om dit label niet op een viercilinder te introduceren.

Op basis van de spyshots kunnen we alvast concluderen dat Mercedes qua design geen radicale veranderingen heeft doorgevoerd. We zien gewoon de vertrouwde AMG-kenmerken als de vier uitlaten en de Panamerica-grille. De voorbumper lijkt geheel in lijn te zijn met wat we gezien hebben op andere recente AMG’s, zoals de AMG GT63 4-door.

Op het uiterlijk valt dus niet zoveel aan te merken. Op het geluid daarentegen wel. Daar kunnen we ook wat over zeggen, want er zijn eveneens bewegende spyshots. Geheel volgens de verwachting is het geluid van de nieuwe C63 eh… tegenvallend.

Wat waarschijnlijk niet tegen zal vallen zijn de prestaties. De 2,0 liter viercilinder produceert al 440 pk en daar komt nog een 200 pk sterke elektromotor bij. Dat moet genoeg zijn om de belangrijkste rivaal, de nieuwe M3, aftroeven. De RS4 zal sowieso afgetroefd worden, want die heeft ‘maar’ 450 pk.

Foto’s: @spotcrewda via Autojunk

Video: Carspymedia