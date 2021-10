Kiezen maar: BMW M5 30 Jahre vs. Cadillac CTS-V

Welke powersedan zouden jullie meenemen voor 70k?

Als je een flink bedrag mag stukslaan op één auto is een powersedan misschien wel de beste keuze. Je hebt een auto die gewoon dagelijks inzetbaar is, maar wel doodleuk de betere sportwagens bij kan houden. En – in tegenstelling tot een snelle stationwagen of SUV – kun een sedan er ook nog lekker sportief uitzien.

Vandaag hebben we twee dikke powersedans opgesnord op onze favoriete occasionsite: Marktplaats. De ene is een usual suspect, de ander is een outsider. Maar het zijn allebei auto’s die hebberig maken.

BMW M5 30 Jahre

2014 – 113.311 km – €62.995

We beginnen met de usual suspect. Dat is uiteraard een BMW M5, in dit geval een exemplaar van de vorige generatie. Toch is dit niet zomaar een M5, want we hebben hier te maken met een 30 Jahre Edition. Onze Duitssprekende lezers hadden het vast al geraden, maar deze special edition is in het leven geroepen ter ere van het 30-jarig jubileum van de M5.

De 30 Jahre is gebouwd in een oplage van 300 stuks en is leuk voor degenen die een standaard M5 net wat te gewoontjes vinden. De 30 Jahre is te herkennen aan de matgrijze kleur (Frozen Dark Silver Metallic). Maar er is meer: om er echt een feestje van te maken heeft BMW het vermogen van de 4,4 liter V8 opgeschroefd van 560 pk naar 600 pk.

Op Marktplaats vonden we dit exemplaar met een prachtige symmetrische kilometerstand van 113.311 kilometer. Helemaal origineel is deze M5 niet, want we zien dat er op de voorbumper een aftermarket voorspoiler gemonteerd is. Maar dat mag de feestvreugde niet drukken.

Cadillac CTS-V

2015 – 39.320 km – €69.990

Dan nu het alternatief: een Cadillac CTS-V. Het betreft de laatste generatie CTS, die inmiddels is opgevolgd door de CT5. Waar de M5 over een 4,4 liter V8 met twee turbo’s beschikt, is er onder de motorkap van de CTS-V een 6,2 liter V8 met supercharger te vinden. Deze is afkomstig uit de Corvette Z06 en levert 649 pk. Als het op brute kracht aankomt moet de M5 dus het onderspit delven.

Het uiterlijk van de Cadillac CTS-V liegt er ook niet om. De M5 oogt bijna tam in vergelijking met het agressieve uiterlijk van deze Amerikaanse pk-beul. Een representatieve zakensedan is het in ieder geval niet, maar daar koop je ook meestal geen Amerikaan voor.

In tegenstelling tot de M5 30 Jahre is dit geen special edition, maar dat is ook helemaal niet nodig. Van deze generatie CTS-V staan er namelijk maar twee op Nederlands kenteken, dus deze auto is exclusief genoeg. Dit witte exemplaar is er dus één van. De auto is in 2019 geïmporteerd en heeft 39.230 km op de klok staan. Dat is een stuk minder dan de M5, maar met een vraagprijs van bijna €70.000 is deze Caddy ook een stukje duurder.

Dan nu de hamvraag: welke wordt het? Het degelijke Duitse feestnummer? Of toch de Amerikaanse bruut? Roept u maar!