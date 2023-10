Nieuwe Mercedes-AMG GT63 S E is hier, inclusief prijs

Mercedes-AMG GT 4 door Coupé GT63 S E-Performance is te lang voor een Autoblog-titel, kun je nagaan. De vernieuwde dikke vierdeurs heeft wel een prijs!

Er moet mij even iets van het hart. Mercedes onthult namelijk de nieuwe AMG GT63 S E-Performance. Dat is een vierdeurs ‘liftback’ (Mercedes prefereert Coupé) met 843 pk. De extra 200 pk ten opzichte van de GT63 S zonder E-Performance haalt hij uit een elektromotor en batterijpakket. Daar moeten we het even over hebben. Het idee van een 843 pk en 1.400 Nm sterke vierzitter is leuk en dat er een V8 bij zit is eveneens leuk. Dit apparaat weegt echter 2.380 kg. Twee komma vier ton voor een auto die maar deels elektrisch is. Zijn we niet een beetje doorgeslagen? Met alle respect naar Mercedes, de wetten van de natuurkunde houden een 2,4 ton zware auto qua bochtenwerk een beetje tegen. En sprinten naar 100 in 2,9 seconden is leuk, maar als dat het enige is, dan niet. Minder pk, minder gewicht en iets meer focus op de hoek om kunnen, dat zou het een leuke vierzitter maken. Toch?

Facelift

Enfin, Mercedes zal er wel wat voor bedacht hebben. De Mercedes-AMG GT 4 door GT63 S E-Performance is namelijk gefacelift. Dat hoeft allemaal niet zo schokkend te zijn, want de visuele updates zijn hetzelfde als de recent geüpdatete GT63 en S zonder E-Performance. Ook al is de grille dezelfde grootte, door een groter zwart gedeelte oogt deze groter. Daarmee krijgt de GT63 eenzelfde look als de AMG GT Black Series.

Marginaal

Verder zijn de updates aardig marginaal te noemen. Het MBUX-scherm heeft updates ontvangen met meer personalisatiemogelijkheden en nieuwe AMG-specifieke displays. Een schuifdak en een draadloze smartphoneoplader achterin zijn nu standaard, voorheen waren dit opties. En je kan nu Designo Opalietwit als kleur krijgen. Verder blijft alles hetzelfde.

Dat betekent nog steeds 843 pk en 1.400 Nm voor de Mercedes-AMG GT63 S E-Performance. Het is dus een PHEV met een klein elektrisch rijbereik, de elektromotor en diens accu zijn vooral bedoeld om de benzinemotor bij te staan. Dat is de welbekende Mercedes Biturbo V8. Ja, de GT63 krijgt ‘m nog wel.

De vernieuwde Mercedes-AMG GT63 S E-Performance is dus nog steeds een aardige walvis, maar nu wel met een schuifdak en nieuwe grille. In Nederland kun je de vernieuwde topversie van de GT63 krijgen voor 246.925 euro. Hij is vanaf nu te bestellen.