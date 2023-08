Nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé met 4 zitplaatsen is hier

De nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé is hoe een AMG hoort te zijn.

Na de C63 AMG met een viercilinder en een stekker zou je bijna denken dat ze het kwijt zijn daar in Affalterbach. Niets is minder waar. Met de nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé laten de Duitsers zien de fijne kneepjes van het vak nog in handen te hebben.

Als je goed kijkt naar de nieuwe zie je veel overeenkomsten met de oude, maar er zijn echt wel belangrijke dingen anders. Zo is de nieuwe AMG GT Coupé tegelijkertijd ontwikkeld met de Mercedes-AMG.

2+2

Waar de oude nog een strikte tweezitter was, is de nieuwe GT optioneel een 2+2. Kleine kinderen en volwassenen zonder benen kunnen achterin zitten. Zonder dollen: Mercedes-AMG zegt dat het best oké zitten is voor een sportauto. Maar net als bij een Porsche 911 ga je niet voor je lol achterin zitten als volwassen vent of dame.

V8 biturbo

Geen viercilinders, zelfs geen zescilinders voor de AMG GT Coupe. Daar kan in een later stadium nog verandering in komen. Voorlopig blijft het bij de 4.0 liter biturbo V8. Als AMG 55 goed voor 476 pk en 700 Nm. Het topmodel is de AMG 63 met 575 pk en 800 Nm koppel.

De Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ heeft zoals de naam al weggeef vierwielaandrijving. Ook dat is nieuw voor dit model. Dankzij die extra grip sprint de AMG in slechts 3,2 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 315 km/u. De AMG 55 4MATIC+ is met 3,9 naar de 100 en een top van 295 iets langzamer. Maar nog steeds el rapido.

Interieur

Standaard op de nieuwe Mercedes-AMG GT Coupé is actieve aerodynamica, achterwielbesturing en een vaste spoiler achterop voor de dikste uitvoering. Het interieur is herkenbaar uit de Mercedes-AMG SL. Met een groot display in het midden en ook een digitaal scherm voor de bestuurder achter het stuurwiel.

2024

De marktlancering van de tweede generatie GT is in de eerste helft van 2024. Nederlandse prijzen en meer details worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.