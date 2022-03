AMG GT facelift voor de dikke V8-modellen is hier

De AMG GT krijgt een milde facelift, nu zijn de achtcilinders aan de beurt.

Het is een bijzonder segment, dat van de *adem in* hele dikke en dure E-segmenters met een sportief jasje *adem uit*. Het idee is vrij simpel. Als je te jong bent voor een S-Klasse en te veel van autorijden houdt om een SUV te kopen, kun je voor zo’n vlotte premium liftback kiezen.

Elk merk geeft hier net eventjes een andere invulling aan, maar Mercedes doet het uitstekend. Met de CLS hebben ze het segment min of meer uitgevonden, met de AMG GT 4-Door Coupé hebben ze het recept verbeterd.

AMG GT facelift

Enfin, het model is onlangs minimaal gefacelift. Het is eigenlijk meer een update, ook al zijn de luchtopeningen in de voorbumper iets anders. Verder zijn het typische modelupdate-wijzigingen. Denk aan andere wielen, kleuren (Manufaktur!) en bekledingen.

Deze ‘facelift’ werd al doorgevoerd op de zescilinder modellen (check de AMG GT4-door update), de GT43 en GT53. Voor nu is het tijd voor de GT63 en de GT63S. Deze krijgen nu ook de iets afwijkende voorbumper.

Nederland

Voor Nederland is het niet heel erg relevant overigens, want beide modellen zullen niet hiernaartoe komen. De reden is simpel: CO2-uitstoot. Wij krijgen wel de AMG GT63 E-Performance met 843 pk. Dit is de schoonste AMG GT uit het gamma en kent daardoor de laagste BPM-boete. Ergo: deze zou dan goedkoper zijn dan de modellen die eronder zijn gepositioneerd.

Dat is bij de Porsche Panamera ook het geval. Een Turbo S E-Hybrid kost zo’n 2 ton, terwijl de gewone Turbo 50 mille meer kost. De AMG GT63 E Performance (altijd het faceliftmodel) is er vanaf 231.980 euro. Je kunt de reguliere versies van de GT63 wel in Duitsland kopen.

Meer lezen? Dit zijn de 13 duurste hatchbacks van Nederland!