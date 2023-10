BMW M3 CS Touring lijkt nu echt te komen!

BMW zou al het groene licht gegeven hebben voor een M3 CS Touring voor 2025.

BMW heeft hun vorige twee pogingen tot een M Touring, de M5 E34 en E61, niet echt succesvol kunnen maken. Drie keer is scheepsrecht en de derde, de M3 Touring, is een daverend succes. Goed, het is niet ineens BMW’s best verkochte model, maar M-baas Frank van Meel maakte al meermaals duidelijk dat de wereld nu wél warm loopt voor een BMW M Touring.

Watervrees

Dat BMW voorzichtig was met de M3 Touring bleek uit de aan te bieden uitvoering. De reguliere M3 en M4 bieden de keuze uit normaal (handbak, RWD, 480 pk), Competition (automaat, RWD, 510 pk) en Competition xDrive (automaat, AWD, 510 pk). Voor de Touring geldt alleen die laatste. Dat is immers de variant die het meest concurreert met de Audi RS4 en Mercedes-AMG C63, diens stationwagon-versies enkel met AWD en automaat worden geleverd. Nu de M3 Touring een succes blijkt, wil BMW meer. En dus lijkt BMW te werken aan een nieuwe versie van de M3 Touring.

BMW M3 CS Touring

Dat smaakje is redelijk voorspelbaar. Ten eerste omdat de BMW M3 CS relatief recent onthuld is en wat voor de sedan kan, kan voor de Touring ook. Ten tweede omdat het immer goed geïnformeerde BMWBlog eerder dit jaar al sprak van een ‘nieuwe variant van de M3 Touring’. Hetzelfde immer goed geïnformeerde BMWBlog durft het beestje inmiddels bij de naam te noemen: zij hebben naar horen zeggen de bevestiging dat BMW met een M3 CS Touring komt.

Wat kun je verwachten? Looks zoals bovenstaande in ieder geval. BMWBlog heeft renders bijgevoegd, die je zelf vrij makkelijk kunt namaken door een BMW M3 CS en een M3 Touring te configureren en de plaatjes te overlappen. Concreet betekent het andere splitters van koolstofvezel, andere velgen, een andere grille, meer uitgesproken luchtgaten op de motorkap en volgens BMWBlog een nieuwe unieke kleur, net als de Kermitgroene (maar BMW noemt het P56 Signal Green) CS sedan. De S58B30 wordt opgevoerd naar 550 pk en 650 Nm.

Verwacht eveneens kuipstoelen en meer koolstofvezel onderdelen, wat voor de BMW M3 CS Touring een gelijkwaardig dieet als zijn sedanbroer zou opleveren. Je hebt het dan over een besparing van 75 kg.

Makkelijk

Gezien zowel de M3 Touring als de M3 CS alle verwachtingen overtreffen, is een fusie tot een BMW M3 CS Touring eigenlijk gesneden koek. Wel wordt dit een van te voren gelimiteerd model, volgens BMWBlog komen er maar 2.000 van. We zouden de M3 CS Touring al kunnen zien in 2024.