Mazda MX-5 update brengt goed nieuws mee

Mazda voorziet de MX-5 van een update en vrijwel alles wat er te melden is klinkt als goed nieuws.

De elektrificatie dreigt veel liefhebbersauto’s de das om te doen. Extra waardering dus voor de merken die het nog volhouden om auto’s volgens het ‘klassieke recept’ nog in productie te houden. Mazda maakt nogmaals duidelijk dat de MX-5 nog niet dood is. Sterker nog: hij ontvangt een best aardige update.

Let wel: het gaat om een update voor de Mazda Roadster. Dat is hoe Mazda in Japan de MX-5 noemt. Ze hebben het zelf over een ingrijpende verbetering voor het kleine sportwagentje. Ingrijpend is het zeker want er is een aardige waslijst aan verbeteringen.

Styling

Laten we beginnen met hoe je de nieuweling kan herkennen. Nou, de Mazda MX-5 heeft sinds deze update LED-koplampen. Ook het lichtsignatuur van de dagrijverlichting is iets anders met een streep aan de binnenkant van de koplamp en een halve maan aan de buitenkant. Laatstgenoemde is ook het gedeelte wat knippert als je het knipperlicht gebruikt.

Ook zijn de designs voor de velgen van de Roadster licht gewijzigd. De achtspaaks velgen kenden we al, maar je kunt nu ook kiezen voor dubbel achtspaaks. Eventueel met één van elke spaak in het zilver.

En je krijgt nu de optie voor de kleur Aero Grey Metallic. Dit is een ‘uni-lak die het effect van metallic nabootst’. Prima joh, Soul Red Crystal blijft toch de mooiste kleur voor de MX-5 en die kan je ook nog steeds bestellen.

Dat wat betreft de styling, want meer verandert er niet. Van ons mag het. De ND-generatie Mazda MX-5 was ook voor de update nog een prima ontwerp. Daar moet je niet te veel aan willen veranderen.

Interieur

In het interieur is eigenlijk maar één noemenswaardige update. De MX-5 had een 7 inch schermpje wat relatief gezien uit het jaar kruik komt. De ND is immers al onder ons sinds 2016 en qua schermtechnologie is zeven jaar erg lang. Dankzij een 8,8 inch scherm kun je genieten van een veel nieuwere versie van Mazda’s OS genaamd Mazda Connect en het merk zegt ook de randen van het scherm kleiner gemaakt te hebben. Het wordt niet duidelijk of dit nieuwe scherm een touchscreen is, of dat ‘ie enkel te bedienen is met een iDrive-esque controller.

Veiligheid

Kijk, eigenlijk is de MX-5 een perfecte sportauto vanwege een lichtgewicht karakter. Je moet wellicht niet te veel gecompliceerde dingen hieraan toevoegen. Tegelijkertijd is het voordeel van de MX-5 altijd geweest dat het hoe dan ook een briljante rijdersauto is met toch een goed genoeg interieur voor dagelijkse ritten. Die mensen vinden de toevoeging van Adaptive Cruise Control vast fijn. Ook gebruikt de Mazda MX-5 sinds de update de parkeersensoren achter voor een automatisch remsysteem, waardoor de auto tot en met 15 km/u automatisch kan remmen als de sensoren een object detecteren.

Performance

Toch kunnen we ons voorstellen dat je nog steeds denkt dat deze Mazda MX-5 update nogal laf is zodra we het hebben over ACC of LED-knipperlichten en daar zou je gelijk in hebben. Gelukkig is Mazda niet vergeten om ook de dynamische aspecten van de auto te herzien.

Ten eerste krijg je een nieuwe asymmetrische LSD. Mazda zegt dat de Roadster hierdoor in bochten veel voorspelbaarder de lijn aansnijdt. De auto kan nu veel slimmer gebruik maken van zijn kracht, waardoor het sturen meer lineair aanvoelt. Dat komt je ten goede in haarspeldbochten volgens het merk. Klinkt goed!

Zowel de stuurbekrachtiging als de motor zelf zijn extra geoptimaliseerd. Het toverwoord lijkt wederom ‘lineair’ te zijn. Volgens Mazda is de gasrespons namelijk zo verbeterd dat het te allen tijde voelt alsof je een lineaire gascurve aanhoudt. Ook voel je constant het contact tussen je banden en de weg en voelt het ‘alsof je volledig in controle bent over het stuurgedrag van je MX-5’. Ja, dit staat er echt. Iets concreter: de Mazda MX-5 krijgt 4 extra pk’s!

Ten slotte is er een nieuwe modus voor de stabiliteiscontrole (DSC) in de Mazda MX-5. Met de optie DSC-TRACK zet de auto eigenlijk alle hulpjes uit. Behalve als de auto aanvoelt dat je hem echt niet meer onder controle hebt, dan grijpt het systeem in. De naam zegt het al: Mazda zegt dat dit de ideale modus is voor op het circuit.

Leather V Selection

Mazda bedient met de MX-5 update ook de kopers die graag ‘elegant en luxueus’ reizen. Dit doen ze met de ‘Leather V Selection’. Dan krijg je een beige lederen interieur, een beige kap, meegespoten buitenspiegels en 16 inch aluminium velgen in hoogglans zilver. Dat alles voor omgerekend 22.721 euro of 23.460 euro als je de automaat wil.

Gamma

Daarover gesproken, Mazda deelt ook het nieuwe gamma van de MX-5 na de update en Japanse prijzen. Deze zetten wij op een rij in euro’s maar dit is absoluut niet hoe goedkoop de MX-5 in Europa dan wel Nederland gaat worden.

Mazda Roadster S (handbak): 18.535 euro

Mazda Roadster NR-A (handbak): 19.598 euro

Mazda Roadster S Special Package (handbak): 19.745 euro

Mazda Roadster S Special Package (automaat): 20.484 euro

Mazda Roadster S Leather Package (handbak): 22.369 euro

Mazda Roadster S Leather Package (automaat): 23.108 euro

Mazda Roadster S Leather V Selection (handbak): 22.721 euro

Mazda Roadster S Leather V Selection (automaat): 23.460 euro

Mazda Roadster RS (handbak): 23.530 euro

Dit betekent dat Mazda afscheid neemt van een paar speciale edities à la V Selection. Ook doet Mazda helaas de Roadster 990 S in de ban, dit was een soort gestripte ultra-lichte versie van de auto. Wel blijft de RF, de versie met een stalen klapdak. Daarvan zijn de prijzen als volgt:

Mazda Roadster RF S (handbak): 24.726 euro

Mazda Roadster RF S (automaat): 24.451 euro

Mazda Roadster RF VS (handbak): 26.569 euro

Mazda Roadster RF VS (automaat): 26.745 euro

Mazda Roadster RF RS (handbak): 27.554 euro

Ons gamma van de MX-5 ziet er natuurlijk anders uit, maar het verschil tussen de oude vanafprijs in Japan (17.196 euro) en de nieuwe (18.535 euro) is maar 1.400 euro. Mocht Mazda Japan zowat naadloos overnemen voor de Europese MX-5, dan stijgt in Nederland de prijs naar iets boven de 41.000 euro. Nu de Euro 7 norm is uitgesteld verwachten we dat Mazda de MX-5 nog wel even houdbaar kan houden. Wanneer de Europese update voor de Mazda MX-5 arriveert weten wij -en jullie- daar alles over!