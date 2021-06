Nieuwe Nissan Z wordt goedkoper én sneller dan Supra - Autoblog.nl

De nieuwe Nissan Z lijkt een geweldige auto te worden. Helaas gaat ‘ie aan onze neus voorbij.

De markt voor betaalbare (of beter gezegd niet compleet onbetaalbare) coupé’s is naar onze smaak iets te klein. Er zijn meer kleine ‘coupé-crossovers’ dan daadwerkelijk coupé’s op het moment in sommige prijssegmenten. Dat klopt eigenlijk niet.

Het ziet ernaar uit dat het alleen maar somberder wordt. De Audi TT loopt op zijn laatste benen en krijgt geen opvolger. De BMW 2 Serie zal terugkeren, maar dat is het dan ook wel. Gelukkig zijn er nog Japanse autofabrikanten. Toyota heeft de GR86 en GR Supra. En natuurlijk komt er binnenkort een nieuwe Nissan Z.

Proto

De oplettende lezer zal ons erop wijzen dat de nieuwe Nissan Z al is gepresenteerd. Dat klopt ook, enkele maanden geleden konden 'm verwelkomen tijdens een online-onthulling. Maar die auto heette officieel 'Nissan Z Proto' en was dus, zoals de naam impliceert, een prototype c.q. concept. De officiële 'echte' Z wordt op 17 augustus onthuld.

















Onthulling nieuwe Nissan Z

De nieuwe Nissan Z gaat in New York onthuld worden. Reken er maar niet op dat de auto wezenlijk anders gaat worden. Aan de ‘hardpoints’ was al te zien dat de Nissan Z dezelfde genen heeft als de 370Z. De greenhouse (stijlen, dak en ramen) lijkt van de voorzijde identiek en ook in het interieur is duidelijk te zien dat het een doorontwikkeling is. Dat is opmerkelijk, want de 370Z was al behoorlijk verouderd. De auto is meer dan 10 jaar in productie geweest. Dat niet alleen, de 370Z was op zijn beurt een doorontwikkeling van de 350Z, die uit 2002 stamt.

Het voordeel van dat doorontwikkelen is dat de nieuwe Nissan Z niet erg duur zal worden. Qua richtprijs wordt zo’n 35 mille (in dollars) genoemd. Dat is flink goedkoper dan de Supra met viercilinder, laat staan de zespitter. Dat terwijl de motor van de Nissan Z goed is voor zo’n 400 pk, aanzienlijk meer dan de zescilinder Supra levert.

