Maak jij van deze Clio met TLC een Collectable? - Autoblog.nl

Als je een beetje handig bent, kun je het een en ander zelf aanpakken en van deze Clio met TLC een heuse Collectable van maken!

Vandaag gaan we het even hebben over de geneugten van een lichte auto. Niets is namelijk leuker dan een auto die weinig weegt. Echter, dat is vrij lastig voor marketingmanagers om te verkopen en het is voor technici vaak erg prijzig om een leuke lichte auto te bouwen. Dus auto’s zijn vaak erg zwaar. Neem Lotus als voorbeeld, dat merk zou veel populairder moeten zijn. Zeker als je ziet hoeveel enorm zware auto’s Porsche weet te verkopen.

Ook als het gaat om hatchbacks geldt: hoe lichter hoe beter. In dit geval halen we de Renault Clio Renault Sport 172 aan. Deze auto is een hoogtepuntje voor de Hot Hatch, in het algemeen en voor Renault in het bijzonder. In principe lijkt het allemaal mee te vallen. Een 0-100 km/u sprinttijd van 7,2 tellen en een top van 220 km/u. Maar vergeet niet dat ‘ie bij 220 bijna de bak uitloopt. Geen achttraps automaat met overdrives. Daarbij heb je 200 atmosferische newtonmeters die ongeveer 1.000 kilogram aan Clio moeten meesleuren.

Reactie

De reactie op het gespedaal is direct en de Clio zal direct een gat slaan met wat achter je rijdt. Dat zorgt ervoor dat jouw mondhoeken permanent naar je oren wijzen. Bij het maken van bochten zal het lage gewicht (en uitgekiende onderstel) ervoor zorgen dat je kirrende geluiden maakt. Niets is leuker dan een lichte auto op zijn staart trappen.

Dus ja, eigenlijk moeten we allemaal een Hot Hatch rijden. Het nadeel is dat ze niet dik gezaaid zijn en dat de vraagprijzen niet mals zijn. We vonden dit exemplaar op Marktplaats. Natuurlijk, de kleur is saai en het is verder geen speciale uitvoering zoals de Cup en Trophy dat wel zijn. Maar voor een groot gedeelte zijn de sensaties hetzelfde.

Clio moet TLC krijgen

Deze grijze Clio heeft 140.000 km gelopen. Voldoende dat je ermee wat plezierritjes kan maken, maar nog niet zoveel dat je een donorauto nodig hebt voor ruil-onderdelen. De vraagprijs is nu 5.750 euro. Voor het gebodene (een originele Clio) valt dat eigenlijk heel erg mee. Zeker als je kijkt wat een beetje Clio Williams tegenwoordig kost.

Is er dan een skelet in de kast of een anaconda onder het gras? Jazeker, er zijn wat puntjes waar naar gekeken moet hebben (dak lekt, alarm trekt accu leeg, bak zingt in de vijfde versnelling) en nog wat kleine dingetjes om lekker door de zomer te komen. Kortom, de auto heeft wel wat TLC nodig. Het is prijzenswaardig dat de verkoper de gebreken vermeldt, in veel gevallen kom je er pas wat later achter.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Is dit de bodem voor onverprutste Clio RS’en? Of moeten we nog even wachten? Laat het weten, in de comments! Bekijk hier de Clio-advertentie!