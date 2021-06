Megasubsidie voor Fiat om een pandje te bouwen - Autoblog.nl

In dat pandje gaan wel duurzame dingen gebeuren. Dus dan is zo’n megasubsidie goed. Nietwaar?

Stellantis is bezig om zijn activiteiten qua elektrische auto’s uit te breiden. Ondanks dat je bij veel merken overal elektrische autonieuws voorbij ziet komen, worden er voornamelijk nog auto’s verkocht met een verbrandingsmotor. In Nederland is dat beeld een beetje vertekend door aanzienlijk minder belastingdruk op EV’s, een uitgebreid laadnetwerk en progressive consuementen.

Maar dat moeten er natuurlijk veel meer gaan worden. Sowieso, er hangen de fabrikanten enorme boetes boven het hoofd als ze de gemiddelde CO2-uitstoot per auto niet drastisch verlagen en de enige manier om dat te doen is door meer elektrische auto’s te bouwen.

Uit de grond stampen

Nu is dat niet zo moeilijk. Een elektrische auto is niet zo heel erg anders dan een gewone auto. Het grootste probleem zijn de accu’s. Niet zozeer dat het lang duurt voordat ze vol zitten, snel leeglopen, enorm zwaar zijn en met de tijd aftakelen. Nee, accu’s kosten ook een vermogen om te produceren. Stellantis wil daarom fabrieken uit de grond stampen om zo snel mogelijk deze milieuvriendelijke accu’s te bouwen.







Althans, we gaan ervan uit dat ze milieuvriendelijk zijn, want landen staan in de rij om accu-fabrieken te mogen huisvesten. Op dit moment lijkt Italië de beste papieren te hebben. De Italiaanse overheid is namelijk bezig om 1.000.000.000 bij elkaar te schrapen om te zorgen dat Fiat en Co een pandje kunnen bouwen om die accu’s te fabriceren. Dat bevestigt een bron aan Reuters.

Megasubsidie

Italië heeft al 600.000.000 euro’s aan publiek geld gebudgetteerd. Naar het schijnt wil Italië zich op deze manier inkopen bij Stellantis. Op dit moment heeft het concern dat bestaat uit het voormalig FCA en PSA al twee enorme gigafactories in de planning voor Duitsland en Frankrijk. Italië hoopt op deze wijze ook een fabriek te kunnen huisvesten.

